Rocket League : le jeu bientôt 100% gratuit sur PS4 et Nintendo Switch (mais pas sur Xbox)

Vous le savez peut-être, l’incontournable Rocket League va prochainement passer en « free to play ». En effet, d’ici la mi-septembre, le jeu signé Psyonix bénéficiera d’une importante mise à jour, avec notamment de nouveaux tournois, des défis remaniés, mais aussi une nouvelle progression cross-platform. A cette occasion, le jeu délaissera Steam pour trouver refuge du côté de l’Epic Games Store.

Rocket League, le online gratuit pour (presque) tous

Pour Psyonix, le but est de permettre aux joueurs (et au jeu) de gagner en visibilité au niveau de sa progression, avec un système de calendrier lui aussi revu et corrigé. De nouveaux rangs seront également de la partie (jusqu’à un nouveau rang ultime Supersonic Legend), et divers ajustements seront effectués pour permettre au plus grand nombre de découvrir Rocket League.

En ce qui concerne le mode multijoueur de Rocket League, ce dernier sera totalement gratuit. Comprenez par là que le mode de jeu multijoueur online du jeu ne nécessitera pas le moindre abonnement de type PS Plus sur PS4 ou Nintendo Switch Online. Mauvaise nouvelle toutefois pour les joueurs Xbox One, puisqu’un abonnement Xbox Live Gold sera indispensable pour profiter des joies du online sur Rocket League.

Psyonix va également tout faire pour faciliter les premiers pas des nouveaux joueurs de Rocket League. Ces derniers débuteront en ligue Bronze, et en fonction de leurs résultats, ils seront placés dans un rang plus élevé, pour laisser la place à d’autres joueurs qui débutent. Le développeur explique également que le mode Heatseeker sera jouable en privé, que les bots en rookie auront un autre niveau, que de nouvelles musiques seront ajoutées, que de nouvelles interactions rapides seront proposées… Bref, un Rocket League tout beau tout neuf pour bientôt donc, et qui plus est gratuit.