Samsung annonce les Galaxy Buds Plus, quelle différence avec les précédents écouteurs ?

À l’occasion de sa conférence annuelle Galaxy Unpacked, Samsung a levé le voile sur plusieurs nouveaux produits, dont les Galaxy Buds Plus. Il s’agit des dignes successeurs des Galaxy Buds, des écouteurs sans fil que la marque coréenne a dévoilé l’an dernier lors du même événement. Quelles sont les améliorations par rapport au modèle précédent ?

Quelles fonctionnalités pour les Samsung Galaxy Buds Plus ?

Comme on peut le voir d’un coup d’œil, les Galaxy Buds Plus ont le même design que leur prédécesseur, ce n’est donc pas ce point qui a été amélioré avec cette nouvelle version. Si l’apparence est la même, ce n’est pas le cas de la capacité technique des nouveaux écouteurs sans-fil. Samsung a nettement amélioré la batterie de 85 mAh (pour 58 mAh sur les Galaxy Buds), dont la capacité passe de 6 heures à 11 heures. Sachant que le composant est un peu plus imposant pour permettre une meilleure autonomie, les écouteurs passent de 5,6 grammes à 6,3 grammes.

On rappelle que les Samsung Galaxy Buds Plus ne se dotent pas de la réduction de bruit active, comme les Galaxy Buds de l’an dernier, mais le nouveau modèle embarque tout de même un mode « ambient sound ». Comme son nom l’indique, il permet à l’utilisateur de rester concentré sur le son ambiant qui l’entoure alors qu’il écoute de la musique.

De plus, les écouteurs offrent désormais aux utilisateurs la possibilité d’accéder à Spotify depuis le dispositif sans avoir à utiliser leur smartphone. Les Buds Plus de Samsung sont certifiés IPX2 et offre une résistance à l’eau, comme leur prédécesseur.

Les Galaxy Buds Plus sont commercialisés au tarif de 169 euros et sont disponibles en blanc, noir et bleu clair, là où les Galaxy Buds coûtent 149 euros. Ils seront disponibles à la vente dès ce vendredi 14 février.

Durant le Galaxy Unpacked, Samsung a également dévoilé les nouveaux Galaxy S20, une gamme composée de trois smartphones baptisés Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Le Galaxy Z Flip, deuxième smartphone pliable, cette fois à clapet, a aussi été au centre de l’attention.