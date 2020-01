Samsung dévoile NEON, son « humain artificiel »

Samsung a profité de la visibilité offerte par le CES de Las Vegas pour dévoiler un nouveau produit issu de son élaboration STAR (Samsung Technology & Advanced Research) Labs : un « humain artificiel » baptisé NEON.

Cela fait quelques semaines que les médias évoquent NEON, puisque le laboratoire a multiplié les teasing sur les réseaux sociaux, sans jamais vraiment révéler de quoi il s’agit.

Si vous vous attendiez à un service qui viendrait remplacer ou compléter Bixby ou Google Assistant sur vos smartphones, vous serez peut-être déçu.

En effet, NEON est précisément un « humain artificiel ». Il ne s’agit cependant pas de robots physiques (du moins, pour le moment ?) mais plutôt de personnes générées par des algorithmes qui interagissent via des écrans.

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working 🙂 Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd

— Pranav Mistry (@pranavmistry) January 5, 2020