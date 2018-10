Samsung Galaxy A8s : un smartphone sans bordures avec un trou à la place de l’encoche ?

Cette année, c’est avec les smartphones de la gamme Galaxy A que Samsung impressionne. Afin de doper les ventes de smartphones de gamme intermédiaire, le constructeur a en effet décidé de lancer certaines innovations technologiques sur ces modèles avant de les lancer sur les hauts de gamme.

De ce fait, le premier smartphone Samsung avec 3 caméras sur le dos est le Galaxy A7 2018. Et le premier smartphone du constructeur avec 4 caméras sur le dos est le Galaxy A9 2018.

En Chine, le géant coréen vient également de lancer le A9s (une variante du A9 pour l’empire du milieu) ainsi que le A6s, qui serait le premier smartphone Samsung qui est fabriqué par un sous-traitant.

Et un autre modèle pourrait rejoindre la liste des smartphones de la gamme Galaxy A de la marque. En effet, d’après notre confrère Digital Trend, Samsung aurait fait le teasing d’un autre mobile baptisé Galaxy A8s lors du lancement du A9s et du A6s en Chine.

La particularité de ce modèle serait son écran. En effet, contrairement aux autres smartphones Samsung, il aurait un écran entièrement sans bordures. Néanmoins, il n’aurait pas d’encoche comme la plupart des smartphones proposés actuellement, mais un trou sur l’écran pour la webcam frontale. D’autres éléments de la façade, quant à eux, seraient intégrés dans l’écran.

En attendant une présentation officielle, les pincettes sont bien évidement de rigueur. Néanmoins, étant donné l’aversion de Samsung pour les encoches, il serait logique que son premier smartphone réellement sans bordures (sans les bordures en haut et en bas) n’en soit pas doté.

Dernièrement, Samsung a même lancé des piques contre Google qui, avec le Pixel 3 XL, a adopté un design d’écran à encoche façon iPhone X.

Mais quelles sont les solutions proposées par Samsung ? Dernièrement, lors d’une réunion au OLED Forum, le constructeur aurait présenté une technologie permettant d’intégrer tous les éléments en façade à l’écran, ce qui permettrait de faire du borderless tout en se passant de l’encoche à la iPhone X.

Great news! Samsung established the direction of mobile phone design in 2019!

On October 18th, Samsung Display invited about 20 customers to hold the "2018 Samsung OLED Forum" at the Shenzhen Marriott Hotel in China. At the meeting, Samsung showed a PPT pic.twitter.com/sYu0ORTd6V

— Ice universe (@UniverseIce) October 19, 2018