Le Samsung Galaxy Note 10 aura droit à une nouvelle couleur

Voilà plusieurs semaines que le Samsung Galaxy Note 10 fait l’objet de plusieurs fuites qui ne laissent plus de grandes surprises quand aux spécificités des prochains smartphones que le constructeur coréen va dévoiler sous peu.

Quelles couleurs pour le Samsung Galaxy Note 10 ?

Le téléphone s’est d’abord révélé dans une première image montrant plusieurs de ses caractéristiques phrases. L’on sait donc que le Samsung Galaxy Note 10 disposera d’un écran percé placé en haut au milieu de l’écran, et non sur le coté comme c’est le cas sur les Galaxy S10 dévoilés quelques mois auparavant.

Cette fois-ci, c’est SamMobile qui évoque de nouveau le Samsung Galaxy Note 10 en affirmant que celui-ci aura droit à une nouvelle couleur : rose. Si l’on en croit les informations du média, le modèle sera disponible en noir, blanc et argent. Le smartphone devrait aussi être disponible en rouge dans certains pays, au même titre que le rose, si bien que l’on ne sait pas si la France pourra profiter de ces deux nouvelles couleurs.

Ces informations seront logiquement confirmées par Samsung lors de la présentation officielle du Galaxy Note 10, dont la date est prévue pour le 7 août. Les smartphones pourraient être envoyés à partir du 23 août.

D’autres rumeurs évoquent également la sortie du Galaxy Note 10+, un modèle supérieur qui devrait bel et bien disposer de la 5G. Cette fois-ci, c’est une image d’un visuel marketing appartenant à Verizon qui a fuité sur le web. De la même façon, il est possible que le nouveau modèle embarque un écran de 6,8 pouces avec 12 Go de RAM, un triple capteur photo avec une caméra ToF et une batterie de 4 300 mAh. Le modèle 5G pourrait inclure jusqu’à 1 To de stockage.

Il est possible que Samsung offre un cadeau à ceux qui passent commande, comme il l’avait déjà fait en expédiant ses écouteurs sans fil aux utilisateurs ayant commandé un Samsung Galaxy S10.