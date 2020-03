Samsung présente un autre smartphone milieu de gamme, le Galaxy A31

Samsung continue de muscler son offre dans le segment milieu de gamme. Après le Galaxy A71, le A51 et le A41, le constructeur vient d’officialiser le Galaxy A31. Il s’agit d’un smartphone qui devrait être abordable, mais dont les caractéristiques se rapprochent un peu de celles des modèles premium.

En ce qui concerne le design, le Galaxy A31 a un écran sans bordures, avec une encoche en forme de goutte d’eau. Il s’agit d’un écran de type Super AOMLED, avec une diagonale de 6,4 pouces et une résolution FHD+. Le scanner d’empreintes digitales est intégré à cet écran.

Sous son capot, ce smartphone cache un processeur Octa Core (Dual 2.0 GHz + Hexa 1.7 GHz) qui serait un MediaTek P65, d’après nos confrères de XDA. Ce processeur est accompagné d’une mémoire RAM de 4 Go ou de 6 Go et d’un stockage de 64 Go ou de 128 Go (extensible). Pour la photo et la vidéo, le Galaxy A31 a quatre caméras sur le dos : une caméra principale de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de 5 mégapixels pour la profondeur et un macro de 5 mégapixels. En façade, il y a une caméra frontale de 20 mégapixels. Quant à la batterie, celle-ci a une capacité de 5 000 mAh, et peut être chargée en utilisant la charge rapide à 15W.

Un autre concurrent du futur iPhone 9 et des Redmi Note de Xiaomi ?

En substance, si ce smartphone n’a rien de vraiment exceptionnel, il propose cependant une fiche technique tout à fait acceptable. Pour le moment, on ne sait pas quand le Galaxy A31 sera commercialisé, ni son prix. Mais en tout cas, la fiche technique fait de ce milieu de gamme de Samsung un concurrent des smartphones Redmi Note de Xiaomi. D’ailleurs, ce dernier vient d’officialiser le Redmi Note 9S, dont la commercialisation débute en Asie du Sud-Est.

Cette année devrait être une année particulière pour le segment milieu de gamme puisque d’après de nombreuses rumeurs, Apple s’apprête à lancer un successeur de l’iPhone SE, dont le nom pourrait être iPhone 9 ou iPhone SE2. Il devrait s’agir d’un smartphone compact et abordable, avec un prix à moins de 500 euros. Le design serait proche de celui de l’iPhone 8, mais comme l’iPhone 11 ou l’iPhone 11 Pro, ce successeur de l’iPhone SE pourrait avoir la puce A13, qui garantit de bonnes performances.