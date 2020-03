Samsung officialise le Galaxy A41, un autre smartphone milieu de gamme

Si ce sont les smartphones haut de gamme qui offrent le plus de visibilité à Samsung, en termes de ventes, les appareils milieu de gamme ou d’entrée de gamme sont tout aussi importants pour le géant coréen. Pour 2020, Samsung a déjà sorti le Galaxy A51, ainsi que le Galaxy A71. Et aujourd’hui, le constructeur muscle son offre sur le milieu de gamme avec un nouveau modèle : le Galaxy A41.

Comme le rapporte le site Sammobile, c’est au Japon que Samsung a officialisé cet appareil, en partenariat avec l’opérateur Docomo. À l’instar de son prédécesseur, le Galaxy A40, le Galaxy A41 est un smartphone milieu de gamme avec un design proche de ceux des smartphones premium.

Celui-ci a un écran borderless avec une encoche « Infinity-U » pour la caméra frontale. Cet écran, de type AMOLED, a une diagonale de 6,1 pouces et une résolution FHD+. Sur le dos, il y a trois caméras : une caméra principale de 48 mégapixels, combinée à un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de 5 mégapixels pour la profondeur. En façade, il y a une caméra de 25 mégapixels pour les selfies.

Sous le capot, l’appareil cache un SoC octacore qui, d’après Sammobile, pourrait être un MediaTek Helio P65. Celui-ci est combiné à 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage. La batterie, quant à elle, a une capacité de 3 500 mAh. Il est aussi à noter que le Galaxy A41 est étanche, certifié IP 68.

Un autre concurrent du futur iPhone 9 ?

En substance, si ce modèle n’a rien de particulièrement impressionnant, il offre tout de même une fiche technique intéressante pour ceux qui ne veulent pas acheter un smartphone haut de gamme comme le Galaxy S20 Ultra (ou le Mi 10 Pro de Xiaomi). Pour le moment, on ne connait pas le prix de cet appareil, ni quand il pourrait être disponible en Europe.

D’ailleurs, la bataille entre constructeurs sur le marché des appareils milieu de gamme pourrait être particulière cette année, puisque d’après les rumeurs, Apple devrait sortir un successeur de l’iPhone SE. Compact et abordable, ce smartphone, qui pourrait être appelé iPhone 9 ou iPhone SE2, aurait un design similaire à celui de l’iPhone 8, une fiche technique plus modeste que celle de l’iPhone 11 et une puce A13 qui garantirait de bonnes performances.