Samsung prévoirait de dévoiler le Galaxy Note 10 début août

Si Samsung n’a pas confirmé la nouvelle pour l’instant, des informations indiquent que le lancement du Galaxy Note 10 pourrait avoir lieu au début du mois d’août.

Le Samsung Galaxy Note 10 dévoilé le 7 août ?

En effet, une source proche du dossier a révélé à nos confrères de CNet que Samsung pourrait lever le voile sur le Galaxy Note 10 lors d’un événement qui se tiendra le 7 août à New York. Selon ces informations, le lancement aurait lieu à Barclays Center de Brooklyn, lieu dans lequel le constructeur coréen avait déjà dévoilé son Galaxy Note 9 l’an dernier.

Cette date n’est pas une grande nouvelle en tant que telle, puisque l’on sait que Samsung présente habituellement sa nouvelle gamme Note au cours de l’été. De la même façon, des rumeurs évoquaient déjà la date du 10 août ou vers le 15 du mois en question.

Cependant, les sources en question indiquent que cette date pourrait évoluer de quelques jours, car après tout il reste encore près de deux mois à la marque pour valider celle-ci définitivement.

Là où Google a décidé de confirmer lui-même le design du Pixel 4 suite à des fuites, Samsung n’a pas souhaité valider ou infirmer certaines informations évoquant certaines caractéristiques du Galaxy Note 10. Selon celle-ci, le téléphone disposerait d’un triple capteur arrière situé à la verticale en haut à gauche du dos. À la façon du Galaxy S10, le prochain appareil de la marque embarquerait un écran poinçonné, qui serait pour sa part placé au centre de l’écran (et non dans le coin). Deux modèles pourraient être au programme, le Galaxy Note 10 et sa version Pro, mais chacun pourrait être vendu à un tarif supérieur à 1 000 dollars.

Outre le Samsung Galaxy Note 10, le constructeur devrait également profiter de l’été pour annoncer la date de lancement du Galaxy Fold, son premier smartphone pliable dont la sortie était initialement prévue pour le mois d’avril.