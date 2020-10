Samsung repasse numéro 1 du marché mondial des smartphones

Les dernières années nous avaient habitués à un podium traditionnel qui était le même tous les trimestres. Sur le marché des smartphones, les premières places étaient respectivement occupées par Samsung, Huawei et Apple. Il est arrivé que celles-ci changent sur de courtes périodes, sachant que le constructeur chinois est passé devant la marque à la pomme il y a quelques années. Depuis, la crise sanitaire mondiale bouleverse un peu les habitudes de ventes de chaque entreprise mondiale.

Xiaomi prend la place de numéro 3

Huawei était effectivement passé à la première place, tandis que Samsung était deuxième et qu’Apple était troisième. Lors de ce troisième trimestre 2020, le constructeur coréen reprend la première place et fait descendre son concurrent chinois d’un rang. Par contre, ce n’est plus Apple qui occupe la troisième place sur la période, c’est… Xiaomi.

En termes de volumes de vente, Samsung a expédié 80,2 millions de smartphones au troisième trimestre, contre 51,7 millions pour Huawei —soit une baisse de 23% sur un an, et 47,1 millions pour Xiaomi. Pour ce dernier, cela représente une hausse non négligeable de 45% en un an. Apple atteint les 43,2 millions de smartphones expédiés sur la période.

À l’origine du rapport, le bureau d’études Canalys pointe du doigt les tensions entre Huawei et les États-Unis. L’administration Trump a prononcé de nombreuses sanctions à l’égard de la marque chinoise, privant les smartphones de tous les services de Google. Depuis la rentrée, la marque n’est également plus en mesure d’utiliser les processeurs premium Kirin. L’impact sur les ventes a été conséquent, surtout sur des marchés adeptes des applications populaires proposées par la société américaine.

C’est Xiaomi qui profite des baisses des ventes de Huawei. Si la marque n’était pas très connue en dehors de la Chine il y a quelques années, elle s’est fait une place de choix en proposant des smartphones qui restent accessibles sans faire l’impasse sur la qualité. Désormais, le constructeur occupe une place de choix sur le marché mondial et européen.

Toutefois, on peut supposer que les ventes d’Apple augmenteront au cours du prochain trimestre et des suivants. En cause, la sortie des quatre nouveaux iPhone 12. Pour l’instant, seuls deux modèles sont disponibles sur le marché tandis que les autres seront en vente à partir du 13 novembre. Il semblerait que l’iPhone 12 se vende bien, au point que la marque à la pomme aurait déjà augmenté sa production pour répondre à la demande.