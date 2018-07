Samsung trolle encore Apple, cette fois-ci à propos de l’iPhone X

Samsung cherche encore Apple dans une publicité en jouant sur les clichés et avec évidemment quelques trolls.

Une publicité loufoque

Samsung a toujours eu du plaisir à se moquer d’Apple et de ses adeptes lorsqu’il s’agit de smartphones.

A chaque sortie d’un smartphone Galaxy, la société coréenne de technologie se moque de son grand rival en diffusant des publicités amusantes qui cherchent à persuader les consommateurs d’oublier l’iPhone pour l’un de ses produits.

La dernière publicité de Samsung, placée à l’intérieur d’un Apple Store, n’est pas différente. La publicité de 30 secondes montre un échange entre un client et un « génie » d’Apple, ainsi nommé en raison de leur prétendue connaissance experte de toutes les choses Apple. Il est caricaturé par un côté « cool » et ne répond pas à la seule question qu’on lui pose.

De grosses ficelles… et un drôle d’argument

La publicité commence avec une déclaration de la cliente, nommée Rosie, qui apparaît comme un troll plutôt qu’une simple cliente, « l’iPhone X n’a pas les vitesses de téléchargement les plus rapides ».

L’employé Apple est d’accord avec elle, mais souligne qu’il est « plus rapide que l’iPhone 8 ».

Rosie rétorque que « l’iPhone X est plus lent que le Galaxy S9 de Samsung », une déclaration qui ne plaît pas à l’employé comme on peut le voir à ses mimiques. Elle assène le coup fatal en lui disant (en parlant de l’iPhone X) « Mais je pensais qu’il était le smartphone du futur ? »

Incapable de répondre oralement, il rit jaune et reste sans voix. C’est à ce moment-là que la publicité s’arrête.

La vitesse de téléchargement comme argument

Samsung a utilisé les données récentes qu’a communiquée Ookla, la société de test de vitesse de connexion, comme base de sa revendication sur la vitesse de téléchargement du Galaxy S9. L’étude indique que les vitesses de téléchargement des Galaxy S9 et S9 Plus sont jusqu’à 37 % plus rapides que l’iPhone X, 17 % plus rapides que le Google Pixel 2 et 38 % plus rapides que le Galaxy S7.

Bien sûr, les performances d’un téléphone ne se limitent pas à la vitesse de téléchargement, et de nombreux propriétaires d’iPhone X sont parfaitement satisfaits de leur appareil Apple. N’oublions pas qu’il existe un grand nombre de fabricants de smartphones de qualité, comparables à ces deux firmes.

De quoi raviver les tensions entre Apple et Samsung addicts !