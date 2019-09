Samsung trolle encore son concurrent, mais cette fois-ci ce n’est pas Apple

Cela fait quelques années que Samsung parodie régulièrement Apple et ses publicités afin de montrer que ses téléphones sont meilleurs que ceux de la marque à la pomme. Il y a un an, le constructeur coréen s’était par exemple attaqué à l’iPhone X dans une vidéo en mettant en avant le fait que celui-ci était plus lent que le Galaxy S9 de Samsung.

De temps en temps, dont lors de la sortie des nouveaux iPhone, la marque coréenne en profite donc pour tenter de prouver qu’elle dispose de meilleurs téléphones.

Samsung aurait-il peur de Huawei ?

Mais il est intéressant de constater que Samsung n’a pas visé Apple en cette rentrée, malgré les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max dévoilés par la marque à la pomme. Celle-ci a effectivement attendu quelques semaines de plus, soit le temps que Huawei lève le voile sur le Mate 30 et le Mate 30 Pro.

Pour rappel, Huawei a profité d’un événement qui s’est tenu la semaine dernière à Munich pour dévoiler les nouveaux téléphones, deux modèles sont les premiers de la marque à ne pas disposer des services de Google.

Suite à l’officialisation des nouveaux modèles, Samsung a donc appuyé sur ce point précis, rappelant dans des emails que son Note 10 était bien équipé de tous les services de la marque américaine et du Play Store, contrairement aux appareils de la marque chinoise. La firme a aussi rappelé que le Note 10 est fourni avec quatre mois d’accès gratuit à YouTube Premium.

Il est intéressant de constater que Samsung n’a donc pas visé Apple malgré la sortie des iPhone, mais bel et bien Huawei, concurrent chinois qui prend de l’ampleur depuis quelques années, au point qu’il s’est déjà établi en tant que numéro deux sur le marché des smartphones dans le monde. La marque chinoise a déjà largement fait part de sa prétention à la première marche du podium, mais elle a vu ses ambitions ralenties par des relations complexes avec les États-Unis. Malgré cela, l’on peut tout de même considérer que Samsung prend la menace bien au sérieux en détournant ses campagnes vers Huawei plutôt que vers Apple. Reste à savoir si cela se confirmera dans les mois à venir par d’autres messages similaires.