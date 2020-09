Segway Ninebot GoKart Pro, ou le kart 100% électrique « next-gen »

La marque Segway Ninebot n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui un tout nouveau modèle de kart électrique. En effet, outre les vélos, les scooters et les voitures électriques, le marché du kart 100% électrique connait lui aussi son petit succès, et force est d’admettre que le dernier-né de chez Segway Ninebot a de quoi susciter la curiosité de plus d’un « pilote ».

Un kart électrique « nouvelle génération » chez Ninebot Segway

A l’instar des PS5 et Xbox Series X qui arrivent en fin d’année, cette nouvelle génération, baptisée GoKart Pro se veut à la fois plus puissante, et plus rapide. De même, il ne s’agit pas d’un kart pour enfants, mais bien d’un modèle capable d’accueillir (presque) tous les gabarits, puisque n’importe quelle personne, d’une hauteur de 1,34m à 1,90m peut s’installer dans le baquet.

Sous le capot de ce nouveau GoKart Pro, un moteur de 4,8 kW, pour un total de 96 Nm de couple. Plutôt correct donc pour un engin dans le poids est inférieur à 70 kg. Une puissance deux fois supérieure à la dernière génération de kart électrique. De quoi permettre à cette version Pro de filer à près de 40 km/h en vitesse de pointe, avec évidemment une accélération fulgurante.

Côté batterie, on retrouve ici un bloc de 432 Wh, soit de quoi alimenter le GoKart sur environ 25 km. Le look n’est pas en reste, avec notamment une petit aileron arrière, des entrées d’air pour refroidir la batterie, un frein à main (!!!), de nouvelles gommes, ainsi qu’un tout nouveau pédalier en métal. Le constructeur annonce également la présence d’un « drifting assistant system », pour favoriser la conduite en glisse.

A l’heure actuelle, ce nouveau GoKart Pro est proposé en précommande au tarif de 1 499$, soit une remise par rapport au prix standard qui sera de 1999$. Les premières livraisons (aux Etats-Unis comme au Canada) auront lieu en novembre, de quoi passer un joyeux Noël pour certains.