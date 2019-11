Selon ce classement, voici les 4 meilleurs smartphones gaming

Cette année, l’actualité jeu vidéo est tout à fait spéciale : outre ses nouveautés en termes de jeu, l’univers du gaming accueille aussi une toute nouvelle expérience de jeu, grâce à l’arrivée du cloud gaming. Avec Google Stadia en guise de référence pour le moment, le jeu devient plus accessible, et surtout plus transportable : les consoles et les ordinateurs ne sont plus les seuls à pouvoir lire un programme de jeu vidéo : désormais, l’expérience gaming s’exporte jusqu’au téléphone.

Mais le cloud gaming n’est pas le seul entraîneur de cet accès aux jeux vidéo sur notre smartphone. Apple a décidé de lancer une plateforme – Apple Arcade – qui permet également aux utilisateurs d’iPhone de pouvoir prolonger leur expérience de jeu sur leur mobile. Une tendance générale donc, et qui donnera envie aux joueurs de posséder un smartphone spécialement conçu pour l’occasion.

Cela tombe bien : le très sérieux site GSM Arena a réalisé un comparatif technique entre les différents smartphones du marché à l’heure actuelle. L’occasion de savoir quels sont les meilleurs smartphones gaming du marché.

Top 4 des meilleurs smartphones gaming

ASUS ROG Phone 2 : la référence

Sans tarder, débutons avec le numéro un du classement selon GSM Arena, qui est – sans surprise pourrions-nous dire – l’Asus ROG Phone 2. Le smartphone possède des spécificités encore très rare chez la concurrence : un écran AMOLED au taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu’une batterie de 6 000 mAh. Pour pouvoir se parfaire aux goûts des gamers, Asus a équipé son ROG Phone 2 de plusieurs accessoires permettant de muer son smartphone en une vraie console transportable.

Le smartphone fait également partie de ceux avec une gestion de la montée en température des plus maîtrisée. Le ROG Phone 2 propose en effet de pouvoir ajouter des refroidisseurs, pour un refroidissement actif du terminal. En outre, la qualité sonore est également parmi les références.

Malgré tout, ces nombreux équipements obligent l’Asus ROG Phone 2 à devoir accuser un poids conséquent : 240 grammes. Mais le plus lourd sera son prix : aujourd’hui, il n’est pas vraiment visible à moins de 500 euros, dans sa version 128 Go. Autrement, la version 512 Go de stockage est disponible à plus de 800 euros.

Xiaomi Black Shark 2 Pro : un peu plus accessible

Toujours sous un Snapdragon 855 + (le top en 2019), voici le Xiaomi Black Shark 2 Pro. Contrairement à l’Asus, le modèle gaming du Xiaomi ne propose pas un écran LED au taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz. C’est dommage, mais cela permet au smartphone d’être plus accessible que le ROG Phone 2. En outre, sa batterie est de 4 000 mAh, mais le Black Shark 2 Pro n’est pas équipé de prise jack 3.5.

Apple iPhone 11 : le choix des jeux

GSM Arena se défend : « un iPhone dans ce comparatif, vraiment ? Eh bien oui, il y en a toujours eu un », se rétorquait le site dans son article. Il faut dire qu’Apple y mérite sa place, alors que la marque à la pomme propose un smartphone aux composantes intégralement construite à l’occasion de ce smartphone en particulier, et avec un écosystème d’autres composantes entièrement fonctionnelles.

L’iPhone 11 est cette année en troisième position selon le classement de GSM Arena. Pour eux, Apple fait fort avec sa nouvelle puce A13 et sa batterie améliorée, malgré son prix et sa technologie d’écran encore limitée à du 60 Hz.

Pour mieux comprendre la place d’Apple dans ce comparatif, laissons de côté les performances et tournons-nous vers les services proposés. Avec l’arrivée d’Apple Arcade, l’iPhone 11 marque un point : son répertoire de jeu, en plus de ceux proposés sur l’App Store, devient vraiment conséquent.

OnePlus 7T : un écran 90 Hz, mais …

Terminons ce petit classement par un smartphone apparu lors de cette rentrée 2019 : le OnePlus 7T. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les caractéristiques du smartphone milieu de gamme ont de quoi attirer le regard des gamers. Le OnePlus 7T propose un écran au taux de rafraîchissement de 90 Hz, tout en proposant un cœur Snapdragon 855 +.

OnePlus n’a donc pas à rougir face à la concurrence, d’autant plus que la forme du smartphone est meilleure : le OnePlus 7T est bien plus fin, ce qui lui apporte un vrai confort, comparativement aux terminaux plus épais.

Néanmoins, un problème est encore apparent : OnePlus propose un écran de 90 Hz, mais les programmes de jeu ne sont pas encore intégralement compatibles. Une bonne partie vous demanderont donc de repasser sur du 60 Hz.

Et vous, quel est le smartphone gaming que vous préférez ? On attend vos réponses en commentaire.