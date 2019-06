Huawei pourrait vous rembourser si Facebook ou Google ne fonctionnaient plus

L’ajout de Huawei à l’Entity List des États-Unis aura certainement des impacts sur les ventes et sur le chiffre d’affaires du constructeur chinois. Pour rappel, après un délai de transition de 90 jours accordé par Washington, Huawei sera banni de la 5G aux États-Unis et l’entreprise ne pourra plus collaborer avec les sociétés américaines comme Google, Intel ou Qualcomm.

Actuellement, on s’attend à ce que les ventes de smartphones Huawei en dehors de la Chine baissent de 40 % à 60 %. L’entreprise prévoit également que par rapport à ses prévisions initiales, son chiffre d’affaires baissera de 30 milliards de dollars sur deux ans.

Néanmoins, la division mobile de Huawei devrait survivre au décret hostile signé par Donald Trump (mais la division laptop est plus menacée).

Et pour mitiger les conséquences de ces sanctions, le constructeur chinois pourrait proposer une garantie spéciale à ceux qui achèteraient ses smartphones : une garantie qui permettrait aux utilisateurs d’être remboursés si les applications Facebook et Google ne fonctionnent plus.

Facebook et Google, ou remboursé ?

Pour rappel, lorsque les sanctions américaines entreront en application, Huawei ne pourra plus pré-installer les services de Google sur ses appareils. Facebook, de son côté, ne permet plus à Huawei de pré-installer ses applications sur les nouveaux smartphones de la firme. Mais le fait que ces applications ne seront plus pré-installées sur les appareils ne signifie pas qu’elles ne pourront plus être utilisées.

En réalité, même sans le Play Store de Google, il sera toujours possible d’installer et d’utiliser Facebook, par exemple, sur les mobiles de la marque chinoise.

De ce fait, comme le rapporte le magazine Forbes dans un article publié récemment, aux Philippines, Huawei aurait lancé une « garantie spéciale » pour rassurer les utilisateurs. En substance, celle-ci permettrait aux utilisateurs d’être remboursés si Facebook ou Google ne fonctionnent plus sur leurs appareils. Mais pour le moment, cela ne serait limité qu’aux Philippines. Cependant, cette stratégie pourrait rassurer les utilisateurs dans d’autres pays si ceux-ci craignent que des applications Android essentielles ne puissent plus être utilisées sur leurs smartphones Huawei. Avec une garantie similaire en France, seriez vous tenté par le Huawei P30 Pro ?

Pour le moment, on ne sait pas exactement comment le constructeur va gérer la perte de la licence Android délivrée par Google. Il est possible que Huawei se tourne vers son propre OS, probablement basé sur la version open source d’Android, et qui supportera donc les applications développées pour cet OS. En même temps, Huawei a déjà une alternative au Play Store baptisée AppGallery. Et pour les applications qui ne seront pas disponibles sur cette boutique, les utilisateurs pourront toujours installer celles-ci via les fichiers .apk disponibles sur internet.

La bonne nouvelle, c’est que Google tenterait de convaincre Washington d’autoriser celui-ci à continuer de collaborer avec Huawei. D’autres sociétés américaines feraient également du lobbying auprès de l’administration Trump pour essayer de limiter les impacts des sanctions contre Huawei sur leurs activités.