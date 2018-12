Snapchat pourrait se doter d’un mode portrait

Prendre des selfies en mode portrait est une tendance sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, il faut souvent utiliser un smartphone équipé d’un double-capteur pour en prendre.

Néanmoins, certaines sociétés parviennent à reproduire cet effet (qui floute l’arrière-plan) avec des algorithmes. Et visiblement, Snapchat prépare une fonctionnalité similaire.

Du moins, c’est ce que suggère un tweet de Jane Manchun Wong, spécialiste en reverse engineering, qui a décortiqué le code de l’application. Les algorithmes de Snapchat sont déjà entraînés pour détectés les personnes et les visages. De ce fait, une telle fonctionnalité ne devrait pas être trop difficile à mettre en œuvre pour la société.

Snapchat is working on Portrait Mode pic.twitter.com/ZYwpn0BrZR

Sinon, pour rappel, Instagram propose déjà aussi un mode portrait généré par des algorithmes. Et sur ses smartphones Pixel, Google n’utilise pas des double-capteurs mais des algo afin de proposer un mode portrait. D’ailleurs, la firme de Mountain View a même mis cette technologie en open-source.

En plus du mode portrait, Jane Manchun Wong a découvert d’autres fonctionnalités cachées dans le code de Snapchat.

Snapchat pourrait proposer un mode rafale, ainsi qu’un minuteur pour les selfies.

Une autre fonctionnalité, baptisée Charms, mettrait en avant les points communs que l’utilisateur a avec ses amis sur Snapchat.

Snapchat is testing "Charms" for providing information about your friendship or group pic.twitter.com/8xDH2KpMlq

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 10, 2018