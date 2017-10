Snickers pirate une chaîne de télévision britannique

Victime de la faim, une chaîne britannique s’est complètement métamorphosée et a même été jusqu’à adopter une nouvelle identité : « Rupert ».

Décidément, on aime les publicités relatives à la nourriture chez Presse-Citron. Celle-ci est l’œuvre de la marque Snickers et sa « victime » a été Dave, une chaîne britannique qui a vu la totalité de ses programmes être perturbée.

Il ne s’agissait pas d’un piratage mais d’une opération publicitaire plutôt imaginative de la part de Snickers et une manière d’illustrer son slogan « You’re not you when you’re hungry », qui se traduit en français par « vous n’êtes plus vous-même lorsque vous avez faim ».

La faim justifie les moyens

Pour faire parler d’elle, la marque a imaginé en collaboration avec l’agence créative AMV BBDO cette campagne publicitaire originale qui aura pris au dépourvu plus d’un téléspectateur. Dave, la chaîne télévisuelle appartenant au groupe UKTV, leur a ainsi dévoilé une toute autre facette de sa personnalité. On la connaissait avec ses émissions sportives et humoristiques et l’espace de quelques minutes elle a changé ses programmes pour la diffusion de « Private Collections », une émission qui met en avant les arts du XVe siècle, un film français en noir et blanc intitulé « Ni pour l’amour ou l’argent » ou encore un championnat international d’échecs…

Avec la faim, on devient quelqu’un d’autre

L’objectif de Snickers via cette campagne était de monopoliser l’espace publicitaire de la chaîne et d’échanger le logo noir et blanc de Dave avec celui rouge et or de Rupert. Cette nouvelle chaîne a même pris le contrôle de la page Facebook en postant une image de polo à cheval et une table de dîner.

Les programmes de Rupert ont été coupés au bout de quelques minutes et une voix s’est excusée auprès des téléspectateurs et au nom de la chaîne en arguant du fait que que cette erreur était due à la faim. Même les standardistes qui ont reçu des appels de téléspectateurs mécontents des changements de programme ont joué le jeu !

Une belle campagne de la part de Snickers qui sait user correctement de son nouveau slogan.