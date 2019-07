Social Media Summit : Trump ne veut ni de Facebook, ni de Twitter à la Maison Blanche

Twitter et Facebook exclus du Social Media Summit

Lorsque l’on pense « réseaux sociaux », on pense en général en premier lieu à Facebook bien sûr, mais aussi à Twitter. Deux réseaux qui ont vraisemblablement toute leur place dans un salon dédié au social media… sauf pour Donald Trump. En effet, le président américain aurait décidé de ne pas convier les deux géants que sont Twitter et Facebook, à son Social Media Summit, qui se tiendra ce jeudi à la Maison Blanche.

L’information n’est pas (encore ?) officielle, et provient de chez CNN Business, mais il ne serait pas étonnant que cette dernière se confirme, le président américain étant particulièrement remonté contre Facebook et même Twitter, qu’il semble pourtant affectionner tout particulièrement.

« Ces gens sont tous démocrates. C’est totalement biaisé en faveur des démocrates. Si j’annonçais demain que je vais devenir un gentil libéral démocrate, je récolterais cinq fois plus de followers » annonçait récemment Donald Trump à Fox Business. Rappelons que Donald Trump compte toutefois plus de 61 millions de followers sur Twitter, et que ce dernier est particulièrement actif sur le réseau.

Pour le Social Media Summit de la Maison Blanche, on ne sait pas encore officiellement quels seront les invités. On connait toutefois l’identité de certains grâce aux réseaux sociaux, et on y verra notamment des utilisateurs de Twitter, comme Carpe Donktum, Bill Mitchell ou encore Mad-Liberals. The Media Research Center, The Heritage Foundation ou encore PragerU seront également de la fête.

Rappelons pour conclure qu’une récente étude tend à démontrer que les accros aux réseaux sociaux auraient tendance… à voir leurs capacités intellectuelles se réduire. Selon les chercheurs à l’origine de l’étude, les réseaux sociaux seraient tout simplement « un frein à nos capacités intellectuelles« . Du côté de chez Twitter, on a rapidement tenu à préciser que « le rôle de la plateforme n’est pas de rendre les utilisateurs plus intelligents« . Voilà qui est dit…