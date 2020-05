Sodar est la dernière invention de Google pour conserver une bonne distanciation sociale

Google présente un nouvel outil basé sur la réalité augmentée qui correspond parfaitement à la situation actuelle. En effet, « Sodar » permet de conserver les bonnes distanciations sociales lorsque vous devez vous aventurer hors de chez vous. Si le confinement est levé, et que de nouvelles mesures ont été prises hier par notre Premier ministre, il va tout de même falloir continuer à être responsable en respectant les gestes barrières comme le port du masque et la distanciation sociale.

Sodar la capacité de tracer virtuellement un cercle de 2m de rayon autour de vous afin de garder vos distances. Cet outil n’est pas une véritable application, pour s’en servir il suffit de se rendre sur le site web dédié.

Sodar – use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk

— Experiments with Google (@ExpWithGoogle) May 28, 2020