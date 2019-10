Sonos Flex, un service de location d’enceintes, à partir de 15 euros par mois

Des enceintes à louer avec Sonos Flex

Alors que l’on découvrait il y a un mois toutes les nouveautés Sonos durant l’IFA 2019, voilà que le groupe décide de lancer Sonos Flex, un tout nouveau service… de location ! Ce dernier est actuellement testé aux Pays-Bas, sur un panel d’environ 500 foyers.

Sur son site web, Sonos propose donc aux intéressés de mettre la main sur une paire d’enceintes Sonos One, pour la somme de 15 euros/mois. Bien sûr, le service est sans engagement, et rien n’empêche de tester le système pendant un mois ou deux, avant d’effectuer une demande de résiliation. Les habitants d’Amsterdam peuvent également, contre 50 euros, faire appel à un installateur agréé Sonos.

Outre son offre à 15 euros/mois, le programme Sonos Flex propose également une autre formule, à 25 euros/mois, mais permettant cette fois de mettre la main sur une barre de son Sonos Beam en plus de deux enceintes Sonos One. Mieux encore, contre la somme de 50 euros/mois, on peut profiter d’une installation Sonos incluant la Playbar, le Subwoofer et deux enceintes One, soit une installation à plus de 2000 euros tout de même. L’utilisateur peut opter pour des coloris blanc ou noir.

Sonos précise que chaque demande d’abonnement est honorée en moins d’une semaine, et le constructeur s’engage à remplacer gratuitement les enceintes proposées par de nouveaux modèles, lorsque ceux-ci seront proposés par la marque. Une offre de location qui promet à la fois « liberté et flexibilité » selon Sonos.

Sonos Flex, bientôt en France ?

Reste à savoir maintenant quel sera l’avenir de ce programme Sonos Flex, actuellement testé uniquement aux Pays-Bas, en espérant que ce dernier soit évidemment déployé dans d’autres pays rapidement.

Il y a quelques semaines, Sonos et Ikea annonçaient la disponibilité d’une nouvelle gamme d’enceintes Symfonisk, des appareils Symfonisk qui sont respectivement commercialisés aux tarifs de 99,95 euros et 179 euros pour l’enceinte étagère et l’enceinte lampe.