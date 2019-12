Voilà maintenant deux bonnes semaines que Google est un acteur de l’industrie du jeu vidéo. Depuis le 18 novembre et la sortie de Stadia, son service de jeux vidéo en streaming qui n’a pas réussi son entrée parfaite. En attestent les nombreux soucis comme les délais de livraison pas honorés, le line-up très discutable, les problèmes avec le Chromecast Ultra, l’absence de 4K native, ou encore les soucis de bugs.

Mais avant ce lancement difficile, Microsoft (Xbox) et Sony (PlayStation) n’étaient pas vraiment rassurés à l’idée de voir le géant américain se lancer dans la course. Surtout après ses très bons débuts lors de l’annonce de Stadia à la Game Developers Conference à San Francisco en mars 2019.

Sony et Microsoft terrifiés par l’arrivée de Google

Ce sont de petites informations ou anecdotes qui nous viennent de la part de Jason Schreier de Kotaku. Ce dernier à publié récemment un papier qui nous informe que deux des grandes firmes de l’industrie du jeu vidéo n’étaient pas très rassurées à l’idée de voir Google débarquer dans la course.

Les deux entreprises étaient terrifiées à l’idée de voir arriver Google dans l’industrie du jeu vidéo, après que des rumeurs en 2018 ont suggéré que le groupe préparait quelque chose d’envergure […] Lors des dernières années, un certain nombre de développeurs m’ont fait remarquer qu’aussi bien chez Xbox que chez PlayStation, les gens parlaient souvent des intentions de Google, en soulignant la réaction de chacun d’eux lorsque le service de streaming fut révélé. Cela dit, après le lancement délicat de Stadia le mois dernier, il faut croire que la menace incarnée par Google a été quelque peu surestimée.

Il est vrai que le lancement compliqué de Google a eu de quoi rassurer Sony et Microsoft. Cependant, il ne faut peut-être pas enterrer Google tout de suite.

Stadia : Vers un renouveau en 2020 ?

Bien que Google ait complètement raté le lancement de Stadia, tout n’est pas perdu pour le géant américain. La PS5 et la Xbox Scarlett sont prévues pour la fin d’année 2020, ce qui laisse un an à Google pour perfectionner son service, accueillir de nouveaux jeux, et rendre son service beaucoup plus stable grâce à l’arrivée de la 5G et à une meilleure couverture de la fibre.