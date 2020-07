Sony va tester sur route un prototype de la Vision-S, sa voiture 100% électrique

Au CES de Las Vegas au début de l’année, Sony a surpris le public en présentant un prototype de voiture 100% électrique : à l’origine, cette Vision-S a été conçue comme une simple vitrine technologique afin de présenter le savoir-faire de la marque auprès des constructeurs automobiles, mais il semblerait que Sony ait d’autres plans pour ce projet…

En effet, la firme japonaise a dévoilé sur YouTube une nouvelle vidéo de cette Sony Vision-S, tout en précisant que ce prototype venait d’arriver à Tokyo pour poursuivre le développement de ses technologies embarquées, et que des tests sur route ouverte auront lieu cette année.

Sur le papier, cette Sony Vision-S a tout pour venir faire de l’ombre à Tesla : sous son capot, on retrouve une motorisation de 200 kW sur chaque essieu, soit une puissance totale de 544 chevaux transmise aux quatre roues motrices. Les performances annoncées sont de premier ordre, avec un 0 à 100 km/h avalé en 4,8 secondes seulement.

Elle est également dotée d’un arsenal de 33 capteurs lui permettant des fonctionnalités avancées d’assistance à la conduite, mais également de reconnaître les personnes et les objets à l’extérieur comme à l’intérieur, et d’ajuster ses paramètres en conséquence, en fonction des préférences de chaque conducteur.

Un système audio 360° embarqué

Selon Sony, la Vision-S propose une assistance à la conduite autonome de niveau 2, c’est à dire qu’elle est capable de gérer la direction, l’accélération et le freinage sous la supervision du conducteur. Des développements supplémentaires pourront toutefois la faire aller encore plus loin dans l’autonomie, et de nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées par une simple mise à jour à distance (OTA).

Conçue en collaboration avec de grands noms de l’automobile et de la technologie, comme Nvidia, Qualcomm, Continental ou encore Bosch, la Sony Vision-S dispose d’un habitacle particulièrement épuré doté de multiples écrans, dont un vaste écran tactile panoramique sur la planche de bord, mais également d’un système audio 360° maison, embarquant des haut-parleurs dans chacun des quatre appuie-têtes…

Un véritable concentré de technologies embarquées que l’on aimerait bien voir débarquer un jour sur nos routes, à l’instar de la nouvelle Porsche Taycan récemment à l’essai sur Presse-Citron !