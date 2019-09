South Park est renouvelée pour trois saisons supplémentaires !

Si vous êtes fans des habitants de South Park dans le Colorado, que vous n’avez pas froid aux yeux et que l’absurde vous parle, vous allez être heureux ! La création de Trey Parker et Matt Stone vient d’être renouvelée pour trois saisons supplémentaires ! Il y’aura donc au moins 26 saisons de South Park jusqu’en 2022 pour notre plus grand plaisir !

South Park à le vent en poupe !

Depuis le début du mois de septembre, la série South Park ne cesse de faire parler d’elle. Dans une dizaine de jours, c’est la 23e saison qui sera diffusée aux États-Unis sur la chaîne Comedy Central. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la chaîne vient d’annoncer qu’un accord vient d’être trouvé avec Trey Parker et Matt Stone et que la série venait d’être prolongée pour trois saisons supplémentaires.

Dans cet accord, nous apprenons que chaque saison comprendra au minimum 10 épisodes inédits, tout en gardant à l’esprit que si Trey Parker et Matt Stone souhaitent proposer plus d’épisodes selon les saisons, ils ont carte blanche ! Une excellente nouvelle pour les créateurs, pour la chaîne et pour les fans.

« South Park est la meilleure comédie de l’Histoire de la télévision, inégalée par sa force satirique et sa pertinence culturelle et elle ne montre aucun signe de déclin. Si l’Humanité est toujours intacte dans 1000 ans, les historiens découvriront les artistes les plus transcendants de notre ère comme étant The Beatles, Muhammed Ali et Matt et Trey. Nous ferons autant de saisons qu’ils le souhaitent »

Kent Alterman, président de Comedy Central, Paramount Network et TV Land

South Park bientôt sur Amazon Prime Video et Netflix

Au début du mois, c’est via un petit leak que l’on apprenait que les 22 saisons de South Park se préparaient à débarquer en intégralité sur Amazon Prime Vidéo. Il y a quelques jours, on apprenait que le géant Netflix disposait lui aussi des droits et que South Park était aussi en approche sur la plateforme ! Dans un tweet sur son compte officiel, Netflix diffusait un court échange avec Eric Cartman qui n’avait pas vraiment envie de se faire au fameux « TOUDOUM ».

“Je vous emmerde et je rentre à mon Netflix.” pic.twitter.com/kj3mZANEK6 — Netflix France (@NetflixFR) September 10, 2019

Les 22 saisons de South Park sont attendues pour le 30 septembre prochain sur Amazon Prime Vidéo. Pour le moment, nous ne savons pas si la VF sera au programme des 22 saisons. Du côté de Netflix, nous ne savons pas si l’intégralité de la série sera disponible et aucune date de diffusion pour le moment si ce n’est « très bientôt ».