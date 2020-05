Back Market , spécialiste de l’électronique reconditionnée, lève 110 millions d’euros

Back Market, la startup française de vente de matériel électronique de seconde main vient de lever 110 millions d’Euros. Ses ventes ont tout simplement doublé pendant le confinement. Cette levée de fonds, qui a réuni Goldman Sachs Growth, Aglaé Ventures et Eurazeo Growthavait, avait été actée avant le début de la crise du Covid-19. Elle va permettre à le jeune pousse de continuer son expansion à l’international, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et également de renforcer son contrôle qualité.

L’entreprise, créée en 2014, compte aujourd’hui plus de 280 salariés dans 8 pays différents. Elle collabore avec plus de 1200 revendeurs dont 200 sont basés aux États-Unis. Construite sur un modèle de place de marché, elle met en relations les vendeurs qui répondent le mieux à la recherche du client selon les critères qu’il aura indiqués. Cette structure permet également d’avoir une croissance plus forte tout en minimisant les coûts.

Pour mémoire, en 2018, elle avait déjà réussi un beau tour de table à hauteur de 41 millions d’euros, qui avait aussi pour objectif de conquérir le marché américain. Celui-ci semble très porteur pour la jeune pousse pour lequel le PDG Thibaud Hug de Larauze confirme avoir obtenu la plus forte croissance. C’est désormais le deuxième plus gros marché pour la société.

Garantir un meilleur contrôle qualité

Mais l’expansion à l’international n’est pas le seul objectif. Garantir une meilleure qualité à ses clients, éviter les pannes des produits reconditionnés font également partie des priorités de l’entreprise. Le magazine 60 millions de consommateurs avait effectivement pointé du doigt ces dysfonctionnements mettant au jour les insatisfactions de certains clients sur la qualité des produits vendus. Avec cette levée de fonds, les contrôles qualité vont donc être renforcés et les garanties des produits étendues de 6 à 12 mois. Elle souhaite également doubler son effectif d’ici deux ans.

Le confinement a été une opportunité pour l’entreprise qui a bénéficié d’un regain d’activité pendant cette période. En effet, les ordinateurs et les smartphones sont devenus les produits incontournables qui permettent de travailler à domicile, de garder un contact avec ses proches, de faire des téléconsultations ou tout simplement de se divertir. Back Market fait donc partie des entreprises qui ont pu se renforcer pendant la crise en répondant à un vrai besoin.