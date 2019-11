Spotify présente son application version réalité augmentée, c’est bluffant

Magic Leap, une startup américaine qui travaille sur des projets autour de la réalité augmentée, a été fondée en 2010. En 2018, l’entreprise dévoile son casque Magic Leap One. Spotify, leader du streaming musical vient de présenter son application adaptée au casque de réalité augmentée. Comme on peut le voir sur les images, le rendu est stupéfiant, on reconnaît parfaitement l’interface de Spotify qui s’affichera dans votre environnement et non plus derrière un écran.

Par exemple, cette application permet d’épingler des morceaux ou des playlists dans des pièces définies. Lorsque vous rentrez dans votre cuisine, la playlist « Cuisiner en musique » pourra se lancer automatiquement. Idem pour la salle de bain, quand vous allez prendre votre douche la playlist « Sous la douche » se déclenchera. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un abonnement Spotify Premium, mais surtout d’un casque Magic Leap One disponible à la vente pour 2 295 dollars.

La réalité augmentée pour tous

L’idée est excellente, elle paraît mieux que la commande vocale en installant un assistant dans chaque pièce, cependant ce n’est pas très pratique de se promener toute la journée avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Toutefois, Magic Leap persiste à rendre la réalité augmentée accessible pour tous en mettant l’accent sur le divertissement contrairement à Microsoft et ses HoloLens qui s’adressent plus aux professionnels. En effet, Magic Leap donne la possibilité de jouer à Angry Birds ou Star Wars, mais également de regarder des vidéos de la NBA, et de CNN, tout en profitant des news du site Cheddar. Spotify est désormais le premier service musical à développer une application pour le casque.

Le casque Magic Leap a de petits haut-parleurs placés près des oreilles, et depuis peu de temps, Magic Leap One permet de lire de la musique en arrière-plan lorsque l’on utilise une autre application. Spotify sera la première plateforme à exploiter cette fonctionnalité.

L’annonce survient quelques jours à peine après la parution d’un rapport selon lequel Magic Leap se trouve dans un grand cycle de financement, permettant d’améliorer son premier casque tout en élaborant les plans d’une nouvelle génération.