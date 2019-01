StreetLight Data mesure désormais le trafic cycliste et piétonnier

Les données issues du trafic cycliste et piétonnier peuvent se révéler extrêmement importantes pour une municipalité. StreetLight Data est désormais capable de fournir cela.

StreetLight Data mesure le trafic cycliste et piétonnier

Les données sont extrêmement importantes dans notre monde numérique. Elles sont une aide judicieuse à la décision dans de nombreux cas et permettent de mieux comprendre de nombreuses choses. Leur donner un sens est cependant parfois assez compliqué. C’est justement là qu’interviennent des entreprises spécialisées dans le traitement des données comme par exemple StreetLight Data. L’entreprise de San Francisco aux États-Unis propose un nouveau service de mesure du trafic cycliste et piétonnier.

L’entreprise américaine proposait, jusqu’à présent, des accès anonymes aux données mobiles de localisation des utilisateurs et la façon dont ils se déplacent. Des données intéressantes pour différentes applications. StreetLight Data offrait aussi des suivis de circulation automobile, d’autobus et de motos. Désormais, la firme spécialisée dans les données va aussi offrir des données sur le trafic cycliste et piétonnier grâce à une meilleure ventilation de ses données.

Des informations importantes pour les utilisateurs qui peuvent choisir un mode de transport adapté au trafic. Il est en effet possible de calculer une durée moyenne de trajet aux heures de pointe dans une rue, un quartier ou une zone prédéfinie. Ces données se révèlent particulièrement intéressantes aussi pour les municipalités ou les ingénieurs et étaient, jusqu’à présent, totalement oubliées par faute de moyen de les mesurer.

StreetLight Data permet de mieux gérer la croissance urbaine

De nombreuses villes et ingénieurs se tournent vers ce genre de données afin de mieux gérer la croissance urbaine ou des changements dans les habitudes de transport des habitants. Les villes peuvent ainsi avoir une image beaucoup plus précise des rues et des quartiers. Cela permet de justifier la création de nouvelles pistes cyclables ou de mieux aménager des espaces piétonniers.

Laura Schewel, la patronne de StreetLight Data explique : « Mon espoir est qu’en étant capable de mesurer les vélos et les piétons, nous puissions nous orienter vers un avenir où ces modes de déplacement sont plus répandus ».