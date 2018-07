Le SUV électrique Audi e-tron quattro sera présenté le 17 septembre à San Francisco

Audi présentera officiellement son premier modèle tout électrique le 17 septembre prochain pour une commercialisation début 2019. Rival des Tesla Model X et Jaguar I-Pace, l’Audi e-tron quattro se manquera pas d’arguments pour convaincre.

Le mois dernier, Audi a été contraint de décaler la présentation du SUV e-tron quattro suite à l’arrestation de son PDG. Finalement, la première Audi toute électrique sera dévoilée le 17 septembre prochain lors d’un évènement spécial à San Francisco.

Un rival de taille entre dans l’arène

Au cours de l’évènement, le constructeur aux anneaux dévoilera enfin le modèle de série dans sa totalité, notamment ses spécifications techniques et performances du modèle de série. Pour rappel, le véhicule devrait être équipé d’une batterie de 95 kWh couplé à 3 moteurs électriques pour une puissance totale de 320 kW (soit 435 chevaux), et plus de 400 km d’autonomie réelle.

Par ailleurs, il sera aussi question d’évoquer le prix de vente, qui d’après les estimations devrait se situer aux environs de 80 000 euros. Autant de données qu’il sera très intéressant de comparer à ses principaux rivaux, les Tesla Model X et Jaguar I-Pace. On sait également que le modèle ne sera pas livré avant 2019, du moins sur le marché américain.

Nouvelle technologie jusque dans le processus de livraison

Audi America a également mis en place un système de précommande par réservation avec un dépôt de 1000 $ similaire à celui de Tesla pour la Model 3. Scott Keogh, président d’Audi of America, explique dans un communiqué de presse :

« Nous introduisons un véhicule haut de gamme, destiné à une clientèle premium. Avec nos propriétaires et nos concessionnaires, ce processus nous permet d’offrir une transparence depuis la réservation et la construction jusqu’à la livraison. Ce nouveau processus de réservation permettra de mettre en place un écosystème numérique pour que les propriétaires d’Audi puissent passer à l’électricité en toute confiance. Après avoir effectué une réservation, les clients pourront la suivre en ligne et auprès de leur concessionnaire local. Audi partagera plus de détails sur cet écosystème et les offres pour les clients américains lors de l’événement de San Francisco« .

Espérons seulement que les heureux acheteurs n’attendront pas trois ans pour prendre possession de leur voiture, si vous voyez ce à quoi nous faisons allusion…