Comment télécharger et signer l’attestation de déplacement sur smartphone ? Tutoriel

C’est un prérequis désormais essentiel pour avoir le droit de circuler hors de son domicile au cours des quinze jours à venir : présenter l’attestation de déplacement dérogatoire complétée, datée et signée. Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, le gouvernement a en effet décidé d’un confinement de la population, et cette attestation de déplacement est donc indispensable pour vos sorties. Il est possible de la télécharger directement depuis un ordinateur et de l’imprimer. Si vous n’avez pas d’imprimante (ou de cartouche), une copie manuscrite sur papier à présenter aux forces de l’ordre en cas de contrôle est également suffisante.

En dehors de la solution imprimée ou manuscrite, il est aussi possible de présenter une version numérique du document via votre smartphone. Voici comment télécharger et signer l’attestation de déplacement directement sur votre smartphone :

Première étape : télécharger l’attestation depuis le site du ministère de l’Intérieur sur votre smartphone. Après cette étape, vous devrez peut-être préalablement avoir installé une application comme Adobe Acrobat Reader sur iOS ou Android afin de pouvoir éditer le document.

Une fois l’attestation ouverte au format PDF dans Acrobate Reader, vous trouverez le document prêt à remplir.

Si vous êtes sur un smartphone Android, cliquez sur l’onglet en haut à gauche et sélectionnez l’option « Remplir et signer ». Vous pourrez ainsi renseigner les différents champs selon vos besoins et apposer votre signature.

Si vous êtes sur un iPhone (iOS), vous devrez vous rendre dans la partie « Annoter », « Signature » et « Ajouter ou supprimer une signature » et remplir ensuite votre attestation de déplacement.

Une fois l’opération terminée et enregistrée, vous ne pourrez plus modifier ce document. En cas d’erreur, il vous faudra donc recommencer de zéro. Et recommencer chaque jour.

Il faut par ailleurs noter que vous risquez une amende de 135 euros si vous sortez sans cette attestation dans les jours qui viennent. Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a également précisé hier qu’une déclaration orale sur l’honneur ne serait pas acceptée par les forces de l’ordre. L’idée est donc bien de rentre les sorties hors du domicile exceptionnelles et de faire prévaloir la règle du confinement.

Vous devez avoir une attestation de sortie pour chaque journée, et vous pouvez devoir justifier la cause de votre déplacement en cas de contrôle. Agissons pour le bien de tous, restons chez nous au maximum ! Vous pouvez retrouver ici plusieurs articles qui peuvent vous guider pendant cette période :