Tesla donne des explications sur les cause de l’incendie d’un Model S

En avril dernier, une Tesla Model S prenait subitement feu dans un parking. A la demande du gouvernement chinois, Tesla a fourni des explications sur la cause de l’incendie.

Tesla donne sa version de l’incendie du Model S

Les images de l’incendie avaient fait le tour du monde. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, la batterie d’une voiture Tesla commence à fumer avant qu’elle n’explose et ne prenne feu. La voiture était stationnée dans un parking sans personne à l’intérieur. L’incendie est impressionnant et a détruit la voiture ainsi que les autres aux alentours. Cet incendie de voiture électrique n’étant pas un cas isolé (des SUV ayant pris eux aussi feu en Chine). Aussi, les autorités chinoises ont mis la pression sur les constructeurs et demandé des explications. Tesla vient de donner la sienne.

C’est sur Weibo que Tesla a indiqué avoir mené une enquête conjointe avec des experts chinois et américains sur le spectaculaire incendie de la Model S. L’entreprise d’Elon Musk assure ne pas avoir trouvé que le système présentait des défauts. Le constructeur de voitures électriques a ajouté que les résultats préliminaires montrent la source de l’incendie sous forme d’un module de batterie unique situé à l’avant du véhicule. Ils n’ont pu expliquer ce qui, dans le module de la batterie, aurait pu l’enflammer.

Tesla a répété être convaincu que ses véhicules sont 10 fois moins susceptibles de prendre feu que des véhicules à essence. Même si statistiquement les incendies de Tesla Model S ne sont pas préoccupants, cela le reste pour les autorités chinoises. Aussi, le constructeur se doit de faire preuve de transparence dans son enquête.

Juste une enquête préliminaire pour le moment

À l’heure actuelle, il semble que Tesla ne fasse que partager les résultats d’une enquête préliminaire. En effet, affirmer que la cause a été attribuée à un seul module de batterie du Model S ne dit pas grand-chose sur les raisons exactes de l’incendie. Le constructeur de véhicules électriques a déjà publié une mise à jour logicielle permettant de rendre le système de gestion thermique plus sûr.