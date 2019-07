Tesla : la nouvelle puce Full Self-Driving Computer aussi pour les anciens modèles

La nouvelle puce Tesla aussi pour les anciens modèles

En avril dernier, Tesla n’était pas peu fier d’annoncer la mise au point de sa nouvelle puce « next gen« , intégrée de série sur les Model S, Model X et Model 3. Une puce qui se veut évidemment plus efficace que la solution proposée jusqu’à présent par Nvidia, avec notamment un bond de 21x en ce qui concerne le « frame per second processing« (ce que conteste farouchement Nvidia…) . Une puce légèrement plus énergivore toutefois, mais de l’ordre de 1,25x seulement, mais aussi moins chère à produire.

Toujours est-il que si cette dernière est intégrée aux véhicules Tesla depuis le 20 mars dernier, les possesseurs de modèles dotés de la puce de génération précédente ont de quoi se sentir lésés… Pas de panique toutefois, puisque Elon Musk a annoncé sur Twitter que les véhicules concernés pourront être « upgradés » avec la nouvelle puce FSD, d’ici la fin de l’année.

Cette nouvelle puce sera ainsi proposée gratuitement à tous les détenteurs de Tesla qui ont eu la bonne idée d’opter pour le package Full Self-Driving. Cela concerne environ 500 000 propriétaires de Tesla selon Elon Musk. Rappelons que cette option permet de profiter de la fonction complète Navigate Autopilot à bord de la Tesla, et de, pourquoi pas, profiter de cette dernière pour s’adonner à un petit moment de plaisir charnel…

Du côté de chez Tesla, la tendance semble à la fête, puisque le groupe a récemment annoncé un nombre record de véhicules livrés sur le dernier trimestre. Le constructeur automobile a en effet livré pas moins de 77 550 Model 3 et 17 650 Model S et X. Il bat donc son plus haut record établit l’an dernier à 90 700 voitures, avec cette fois un total de 95 200 véhicules livrés. Globalement, les livraisons ont augmenté de 51% par rapport au trimestre précédent. A voir maintenant si le camion Semi aura le même succès…