Test Gears Tactics : la bonne surprise sur Xbox Series X|S

Disponible sur PC depuis avril dernier, Gears Tactics est enfin disponible sur Xbox, et vient accompagner le lancement des nouvelles Xbox Series X et Series S. Le jeu fait en effet partie des premiers titres dits « Optimized », et promet une expérience impeccable, en 4K 60 fps évidemment (sur Xbox Series X). Rappelons qu’il s’agit là d’un spin-off de la saga Gears of War, dont l’intrigue vient se caler avant les aventures narrées dans Gears 5 (lui aussi « Optimized »), et qui délaisse le genre TPS, pour céder à la tendance « Tactics ».

Gears Tactics, le test sur Xbox Series X

Développé par The Coalition et Splash Damage, Gears Tactics se veut un « vrai » tactical, qui va permettre de suivre les aventures de Gabe Diaz, à travers diverses missions se déroulant une douzaine d’années avant le premier opus de la série, dans lequel il s’agira d’occire un certain Ukkon. A l’instar d’un XCom, d’un Final Fantasy Tactics, ou plus récemment d’un Mario & The Lapins Crétins Kingdom Battle, il s’agit ici d’un jeu de stratégie, dans lequel on ne dirige pas directement nos personnages.

L’ensemble est vu de dessus, et se découpe en plusieurs missions. Ces dernières proposent évidemment des aires de jeu taillées pour le genre tactical. Murets, cachettes, pièges, obstacles et autres subtilités sont disséminés sur le terrain, de manière à pouvoir se mettre intelligemment à couvert, tout en déployant sa stratégie offensive. Le jeu se déroule au tour par tour, avec des PA (point d’action) permettant de faire avancer son personnage, attaquer ou utiliser un objet.

La recette a fait ses preuves (le genre a une bonne trentaine d’années déjà), et il s’agit donc d’un jeu au tour par tour, telle une partie d’échecs, le joueur ayant à programmer son offensive, tout en anticipant les attaques ennemies.

A ce niveau, Gears Tactics propose d’excellentes mécaniques de gameplay, avec la possibilité d’utiliser ses PA sans trop de restriction. Avec 4 PA, on peut ainsi se déplacer, faire feu, utiliser un objet, et revenir se mettre à couvert. L’approche est volontairement « simplifiée », pour permettre à tous, habitués comme néophytes, de s’amuser dès la première mission.

And Tactics for All !

A ce sujet, le plaisir de jeu est bel et bien là, et malgré une interface très (très) chargée, on se prend vite à enchaîner les missions. On assimile rapidement les quelques subtilités du jeu (les interruptions, les zones de vigilance…) et on retrouve avec plaisir tout l’univers Gears, malgré un genre totalement différent. L’ensemble n’est pas toujours très subtil c’est certain, mais le plaisir de jeu est là, et c’est bien le principal ici.

Visuellement, sur Xbox Series X, le tout tourne en 4K à 60 fps, avec la possibilité d’opter pour des cutscenes elles aussi en 60 fps (ou en 30 fps par défaut pour conserver le côté « cinéma »). Les aires de jeu sont très détaillés, les effets sont réussis, et certaines attaques font l’objet d’un zoom dynamique du plus bel effet. La lisibilité générale (malgré l’écran surchargé) est excellente, et tout est fait pour ne jamais frustrer le joueur.

Outre les stars du jeu, Gears Tactics permet également de recruter des agents un peu plus anonymes, et tous pourront évoluer via des compétences à déverrouiller. On peut également améliorer les équipements des différents personnages, via ces caisses à récupérer sur le champ de bataille, ou via des récompenses à glaner en effectuant certaines actions. Dommage toutefois que ces recrues n’aient finalement que très peu d’importance, puisque l’on a vite tendance à privilégier toujours la même escouade de Gears.

Si les missions sont très réussies et assez entraînantes dans leur ensemble, on regrette quand même des missions secondaires bien moins inspirées, davantage taillées pour gonfler artificiellement la durée de vie que pour faire plaisir au joueur. Dommage.

La tactique c’est fantastique

Côté durée de vie, Gears Tactics n’est pas forcément un modèle du genre, et il suffira de quelques heures pour venir à bout des diverses missions proposées. Cela n’empêche pas de prendre part à quelques combats de boss assez mémorables. Le jeu ne dispose pas d’un potentiel de rejouabilité énorme, et nombreux sont ceux qui se contenteront de terminer l’aventure, avant de passer définitivement à autre chose.

L’objectif ici était de faire un tactical à la fois agréable pour la rétine, simple à prendre en mains et bigrement addictif, et force est de constater que l’objectif est parfaitement rempli.

Une vraie bonne surprise donc pour tous les joueurs Xbox, et un jeu disponible qui plus est via le désormais indispensable Xbox Game Pass de Microsoft.

Notre avis concernant Gears Tactics

A défaut d’être profond et technique, Gears Tactics est un tactical à la fois réussi visuellement, très simple à prendre en mains, et sacrément addictif. Certes, l’ensemble est un peu simple parfois, mais l’univers est respecté de manière magistrale, avec en prime un peu (mais pas trop) de personnalisation et une approche globalement plus guerrière et permissive du genre. Certes, tout n’est pas parfait dans Gears Tactics, mais on prend malgré tout un vrai plaisir à redécouvrir la licence sous ce tout nouvel aspect « tactical », avec en prime une réalisation de toute beauté sur Xbox Series X.

