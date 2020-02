Test Street Fighter V Champion Edition : enfin la version complète ?

Street Fighter V de (re)retour en Champion Edition

Après un accueil mitigé en février 2016, Street Fighter V s’est embelli au fil des mois et au gré des mises à jour mitonnées par Capcom. En plus de divers ajustements, le jeu a accueilli de nouveaux costumes, de nouveaux décors, mais aussi (et surtout !) de nouveaux personnages. Autant d’éléments qui ont convaincu Capcom de relancer le jeu en ce début d’année 2020, quatre ans presque jour pour jour après le lancement de l’opus initial, dans une Champion Edition qui se veut évidemment « la version ultime (de la mort) ».

Acheter Street Fighter V au meilleur prix

Concrètement, ce Street Fighter V Champion Edition intègre tout le contenu déjà disponible sur le jeu de base (grâce aux nombreuses mises à jour), soit quarante personnages, 34 arènes de combats et plus de 200 costumes. Evidemment, les modes Histoire, Arcade, Combats par Equipe et autres joyeusetés Online sont également de la partie. Manquent toutefois à l’appel les costumes du mode Divination, les costumes de Cross-over avec des marques externes à Capcom et les DLC Capcom Pro Tour. On ne peut pas tout avoir…

Bref, un Street Fighter V plus complet que jamais, ce qui n’est pas un mal quand on se souvient que le jeu avait quand même été lancé sans le moindre mode Arcade (ni Défi, ni combat simple…), et avec seulement 16 combattants… Notre guide d’achat complet concernant Street Fighter V Champion Edition est disponible à cette adresse.

Un Street Fighter plus polishé, et enfin complet

Sur le ring, ce Street Fighter V Champion Edition n’a plus rien à prouver à personne, et on retrouve très vite ce vrai plaisir de gameplay, avec des combats très dynamiques, très punchy, qui nécessitent malgré tout un minimum d’entrainement afin d’en saisir toutes les subtilités. Cela vaut évidemment pour les indémodables coups spéciaux, mais aussi pour tout ce qui concerne les EX, les mouvements spéciaux, les Reversals…

Encore une fois, ceux qui avaient testé le jeu début 2016 constateront que Capcom a joliment gommé certains défauts, et le jeu est plus « polishé » que jamais en 2020 (encore heureux…).

S’il fut un temps rachitique en contenus, Street Fighter V déborde désormais de personnages, costumes et autres modes de jeu. Parmi ceux-ci, les joueurs solo seront ravis de profiter d’un mode Arcade très travaillé, divisé en six sections, reprenant pour fil conducteur les différents opus de la saga à savoir Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter Alpha, Street Fighter 3, Street Fighter 4 et Street Fighter 5. Excellent !

Bien sûr, l’autre excellente nouvelle concernant ce Street Fighter V Champion Edition, outre son côté « Ultime », c’est son prix, puisque le jeu est affiché en boutiques à moins de 30 euros. Les précédentes versions du jeu, à savoir la version de base et la déclinaison Arcade Edition, sont actuellement proposées à une vingtaine d’euros.

Autant dire que si vous ne possédez pas encore Street Fighter V et que l’envie vous prend d’en découdre avec vos amis comme le faisiez peut-être au milieu des années 90 avec Street Fighter II, cette Champion Edition est LA version qu’il vous faut.

Enfin, il est important de préciser que si vous disposez déjà de Street Fighter V, vous continuerez de bénéficier de la version la plus à jour du jeu. Tous les ajouts de modes de jeu et autres correctifs d’équilibrage sont gratuits, et seuls les « nouveaux » personnages sont payants, avec la Fight Money du jeu ou la « vraie monnaie » de tous les jours. En achetant Street Fighter V Champion Edition, on s’offre donc le jeu avec les dernières mises à jour, et avec tous les personnages.

Mon avis concernant Street Fighter V Champion Edition

Si, comme moi, vous aviez détesté le côté inachevé de Street Fighter V en 2016, alors (comme moi) vous pourriez être conquis par cette Champion Edition. Outre divers ajustements côté graphismes, interface et équilibrage, le jeu offre (enfin !) de nombreux modes de jeu, tant pour le joueur solo que pour l’adepte des parties en ligne, sans oublier un roster digne de ce nom, avec les personnages emblématiques de la saga (Ryu, Ken, Guile, Balrog, Vega, Blanka, Dhalsim, Chun-Li, Sagat, Cammy, Zangief…). De son côté, le gameplay reste toujours aussi jouissif, avec un côté très accessible, tout en offrant une vraie profondeur à qui veut maîtriser parfaitement un combattant.