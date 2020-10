Tous les produits « Made by Google » incluent désormais des matériaux recyclés

À l’instar d’Apple, Google essaie de produire ses appareils de manière plus écologique. Et aujourd’hui, la firme de Mountain View essaie d’inclure le plus de matériaux recyclés possible dans ses produits.

L’année dernière, Google s’était notamment engagé à inclure des matériaux recyclés dans tous ses produits « Made by Google » d’ici 2022. Et la bonne nouvelle, c’est que cet objectif est déjà atteint aujourd’hui.

Tous les produits Nest ou Pixel sortis cette année incluent des matériaux recyclés. Par exemple, sur le Pixel 5, Google utilise de l’aluminium recyclé à 100 %. Outre le fait que cela évite d’utiliser de l’aluminium provenant directement des mines, l’utilisation du matériau recyclé réduirait également de 35 % l’empreinte carbone de la fabrication du boitier.

Le Nest Audio, la nouvelle enceinte connectée de Google, contient quant à elle 70 % de plastique recyclé sur le boitier et le « tissu acoustique ». Et la plaque de finition du nouveau thermostat Nest contient quant à lui 75 % de plastique recyclé post-consommation.

« L’accent mis par Google sur l’incorporation de matériaux recyclés dans la conception de notre matériel soutient non seulement nos engagements en matière de développement durable, mais permet également à nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’investir et de développer en toute confiance ces types de matériaux afin que l’industrie de l’électronique grand public puisse également les utiliser », explique David Bourne, Sustainability Systems Architect.

Google passe à la vitesse supérieure avec un nouvel objectif pour 2025

Désormais, la firme de Mountain View a de nouveaux objectifs, qu’elle compte attendre en 2025. Désormais, Google s’engage à utiliser des matériaux recyclés ou renouvelables dans au moins 50 % du plastique utilisé dans tous ses produits.

D’ici 2025, Google devra également éliminer tout le plastique utilisé dans ses emballages. Mais pour cela, l’entreprise devra trouver des alternatives permettant de protéger ses produits.

Enfin, Google s’engage à obtenir la certification UL 2799 pour ses sites de fabrication et d’assemblage final d’ici 2022. « Cette certification signifie que la grande majorité des déchets issus de ces opérations seront recyclés », explique David Bourne.

Google finira-t-il aussi par vendre des smartphones sans chargeurs ni écouteurs

Google fait ces annonces alors que récemment, Apple a dévoilé les iPhone 12, ses premiers smartphones dont l’emballage n’inclut pas de boitier de chargeur ni d’écouteurs (sauf en France, à cause d’une loi).

D’après la firme de Cupertino, il s’agit d’un moyen de limiter la quantité de déchets électroniques générés par ses produits. Cependant, cette décision d’Apple a été moquée par ses concurrents, comme Samsung ou Xiaomi.

Actuellement, l’objectif d’Apple est de devenir totalement neutre en carbone, en incluant la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit d’un engagement sur dix ans. Celle-ci réduira ses émissions de 75 % et compensera les 25 % restants grâce à des moyens de suppression de carbone.