Un nouveau brevet de Sony dévoile un PlayStation VR sans fil

Pas une semaine ne passe sans nouveaux brevets de la part de Sony et PlayStation. Cette semaine, cela ne concerne pas spécialement la PlayStation 5, mais la réalité virtuelle avec le prochain casque VR. Pas plus tard que la semaine dernière, on découvrait un brevet faisant l’étrange lien entre les futurs jeux PS5 et les prochains jeux en VR. En juillet, un autre brevet stipulait que PlayStation songeait à la technologie de l’Eye Tracking pour son futur casque. En mai dernier, on découvrait un curieux brevet sur un siège gyroscopique. Mais le plus intéressant pour aujourd’hui, c’était ce brevet de mars 2019 qui faisait allusion à un casque VR sans fil. Car aujourd’hui, le nouveau brevet en question parle de nouveau d’une technologie sans fil pour le prochain casque de réalité virtuelle de PlayStation.

Le PlayStation VR 2 sans fil ?

Dans ce nouveau brevet, nous découvrons que Sony songe à un casque avec « un signal qui pourrait être transmis au casque par une connexion filaire ou sans fil ». On peut alors imaginer un casque qui serait possible de recharger comme les manettes PS4 actuellement. Possible d’y jouer sans fil lorsque le casque est chargé. Et en filaire lorsque ce dernier est déchargé. On apprend également qu’une connexion en Bluetooth serait présente.

On peut voir qu’une nouvelle mention concernant le Eye Tracking refait surface. Ainsi, ce brevet fait mention de plusieurs transducteurs à ultrasons pour émettre des signaux ultrasonores vers au moins un premier œil de l’utilisateur. Le casque dispose également d’un ou plusieurs capteurs pour détecter les réflexions des signaux ultrasonores émis par une unité d’imagerie oculaire utilisable pour générer une représentation de l’œil de l’utilisateur sur la base des signaux ultrasonores reçus.

Sans oublier, un détecteur de position de l’œil configuré pour détecter la position de l’œil par rapport à la position du dispositif d’affichage du casque une fois positionné sur la tête du joueur. Une option qui était justement déjà mentionnée dans le brevet en début d’année expliquant que le prochain PlayStation VR disposera d’une technologie qui permettra de ne plus réajuster votre casque toutes les 5 minutes pour être bien calibré.