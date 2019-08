Un panel d’analytiques pour Apple Music est désormais disponible

La plateforme d’analyse d’Apple Music pour les musiciens s’est enrichie d’une version bêta proposant notamment des tableaux d’analytiques très intéressants.

Des outils d’analytique sur Apple Music

Ceux qui ont un site web vous le diront… consulter les données Google Analytics est très important pour optimiser son site. Pour les artistes qui proposent leur musique sur des plateformes de streaming ou d’achat comme Apple Music, il est aussi important de comprendre son public, qui, comment et d’où sont écoutées ses musiques. Cela permet d’affiner des stratégies de vente, de tournées et de mieux comprendre son public en général. La plateforme de musique d’Apple propose désormais des outils similaires pour les artistes avec une nouvelle mise à jour de sa plateforme.

Les nouveaux outils d’analytique proposés par Apple Music sont d’une grande valeur. Concrètement, les artistes peuvent désormais consulter une multitude d’informations issues de plus d’une centaine de pays. Les données d’activité et de ventes peuvent être visualisées soit sous la forme de listes, soit encore sous la forme d’une carte thermique. Cette carte est notamment un outil formidable afin de préparer une tournée internationale ou une tournée nationale pour trouver son public où il se trouve véritablement. Cela permet aussi d’ajuster une liste de chansons pour un concert selon, celles qui sont les plus écoutées dans chaque ville.

Bien évidemment les outils d’analytics d’Apple Music permettent aussi de consulter les donnés démographiques des auditeurs. Leur âge, leur sexe et les chansons écoutées. Pour des raisons de confidentialité, il n’est cependant pas possible de combiner des ensembles de données. Vous ne pourrez pas, par exemple, savoir combien de personnes entre 18 et 25 écoutent vos morceaux en Bretagne. D’autres ajouts intéressants sont aussi désormais présents.

Une application iOS pour consulter ce panel d’analytique

Ces informations peuvent bien sûr être consultées en ligne via le tableau de bord d’Apple Music, mais le géant américain vient aussi de lancer une application iOS dédiée, « Apple Music for Artists ». Cette mise à jour du panel d’Apple Music permet aux artistes de consulter ces données à la volée n’importe où et très facilement. Notez, par ailleurs, que le panel a aussi intégré Shazam. Les données issues de Shazam peuvent désormais être consultées.