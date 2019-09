Un prix et une date de lancement pour la petite citadine électrique Honda e

La Honda e disponible à l’été 2020

Officialisée il y a déjà quelques mois maintenant, la petite Honda e a évidemment fait le déplacement jusqu’à Francfort. Pas de concept ici, il s’agit bien de la version finale de cette petite citadine électrique à venir, comme l’indiquait fièrement le slogan #thisisnotaprototype affiché par Honda.

Une Honda e qui sera disponible à compter de l’été 2020, et qui sera affichée (en Allemagne) à partir de 29 470 euros, pour la version 100 kW. Ceux qui voudront adopter la version « Advance », incluant notamment un bloc de 113kW, devront accepter de débourser 32 470 euros.

Rappelons que cette petite Honda e disposera de quelques fonctionnalités très modernes, à commencer par l’absence totale de rétroviseurs. Ces derniers sont en effet remplacés par des caméras, dont l’image sera affichée sur des petits écran présents dans l’habitacle.

A bord, on retrouvera aussi un écran de 8,8″ derrière le volant, sans oublier un tandem d’écrans de 12,3″ pour le système d’infotainment, lui aussi entièrement numérique (et tactile évidemment). Le constructeur promet un modèle du genre en terme de connectivité embarquée, et la commande « Ok Honda » permettra également de faire appel à un assistant intelligent.

Des solutions de charge au programme

Evidemment, le constructeur va proposer des solutions de recharge, notamment à ceux qui souhaitent recharger leur Honda e à la maison. Honda va notamment lancer le Power Charger, qui promet une charge optimale en courant alternatif.

Un système de charge qui peut être monté sur un mur ou sur un support, avec une puissance maximale de 7,4 kW (alimentation monophasée) ou 22 kW (alimentation triphasée). De quoi recharger la batterie à 100 % en 4 heures environ. A cela s’ajoutera également une solution de recharge urbaine, avec Ubitricity.

Rappelons que Honda s’engage à équiper de motorisations électriques 100 % des modèles commercialisés en Europe d’ici 2025. En attendant, dès 2020, Honda lancera également la Jazz de nouvelle génération, un modèle qui sera commercialisé en Europe avec la technologie hybride comme seule option de motorisation.