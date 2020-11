Une caméra frontale invisible sur le Samsung Galaxy Z Fold 3 ?

Cela fait un moment qu’on évoque régulièrement une nouvelle technologie pour les smartphones : la caméra frontale invisible. Actuellement, afin de proposer des modèles avec des bordures très fines, la plupart des constructeurs mettent la caméra frontale sur une encoche ou bien sur une petite bulle sur l’écran.

Mais actuellement, plusieurs entreprises travaillent sur des modèles dont cette caméra est cachée sous l’écran. Cette année, ZTE a présenté l’Axon 20, le premier smartphone dont la caméra est cachée sous l’écran. Et on s’attend à ce que d’autres modèles utilisant la même technologie arrivent sur le marché en 2021.

Galaxy Z Fold 3 : premier modèle Samsung avec une caméra frontale invisible ?

Actuellement, des rumeurs circulent déjà au sujet du Galaxy Z Fold 3, le successeur du smartphone pliable que Samsung a sorti ce second semestre. Et d’après un article publié par nos confrères d’Android Authority, qui relaient le média coréen ET News, ce modèle serait le premier smartphone Samsung équipé d’une caméra frontale invisible, cachée sous l’écran pliable.

Cette technologie permettrait à Samsung de proposer un smartphone pliable avec un design innovant. Cependant, d’après l’article d’Android Authority, cela pourrait se faire au détriment de la qualité des selfies.

En effet, Samsung serait encore en train de rechercher des solutions afin de minimiser l’impact de la caméra frontale invisible sur les images capturées. Comme la lumière doit passer à travers l’écran du smartphone, les photos peuvent être différentes de celles qu’on prendrait avec une caméra frontale traditionnelle.

Sinon, on rappelle aussi que des rumeurs suggèrent actuellement que le Galaxy Z Fold 3 pourrait prendre en charge le Stylet S Pen. En effet, Samsung pourrait abandonner sa gamme Galaxy Note en 2021, mais proposer la prise en charge du stylet S Pen sur certains modèles.

Xiaomi a déjà annoncé la production en masse de son premier smartphone avec caméra frontale invisible

Xiaomi est l’une des premières entreprises à avoir annoncé qu’elles travaillent sur une façon de cacher la caméra frontale sous l’écran. Et ce second ce semestre, le constructeur chinois a indiqué qu’il produira en masse le premier modèle utilisant cette technologie en 2021.

Celui-ci semble d’ailleurs très ambitieux puisque dans un communiqué, il explique que sur ce smartphone, même si la caméra frontale est cachée sous l’écran, celle-ci prendra d’aussi bonnes photos que les caméras conventionnelles qui sont visibles.

« Dans la troisième génération de la technologie de caméra sous-écran, Xiaomi a considérablement amélioré l’effet plein écran grâce à la disposition des pixels autodéveloppée et à l’optimisation de l’algorithme de la caméra, lui permettant d’afficher les mêmes performances que les caméras frontales conventionnelles. Ces avancées ont permis à Xiaomi d’améliorer la technologie et de la mettre en production en série », indique le constructeur.

D’autre part, la partie qui couvre la caméra frontale aura la même densité de pixels que le reste de l’écran.

Sinon, dans le domaine des smartphones pliables, Samsung pourrait voir arriver de nouveaux concurrents en 2021. En effet, des rumeurs suggèrent que Xiaomi et Google pourraient bien lancer leurs premiers appareils à écran pliable l’année prochaine. Pour rappel, actuellement, Samsung a déjà lancé quatre modèles : le Galaxy Fold, le Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Flip 5G et le Galaxy Z Fold 2.