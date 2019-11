Une nouvelle keynote Apple le 2 décembre. À quoi faut-il s’attendre ?

Après la présentation de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max au mois de septembre, Apple organisera une nouvelle keynote (surprise) le 2 décembre. C’est ce qu’indique le média américain CNBC dans un article publié cette semaine. Dans l’invitation envoyée par la firme de Cupertino, il est indiqué que celle-ci va « honorer » les jeux et les applications préférés de l’année.

This is unexpected. Apple Event. December 2 in NYC. pic.twitter.com/ok4UtcAylC — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) November 18, 2019

A priori, Apple ne devrait donc pas présenter de nouveaux produits, puisque cet événement sera focalisé sur les applications et les jeux de l’App Store.

Néanmoins, il est à noter que si Apple a toujours honoré les meilleurs applications et jeux sur sa plateforme (via des communiqués), le fait qu’il a décidé d’organiser un événement pour cela a attiré l’attention de la presse.

Cet événement signale la nouvelle place des apps et des services pour Apple

Cette année, Apple a décidé de miser un peu plus sur les applications et les services, afin de diversifier ses sources de revenus et de moins dépendre des ventes de l’iPhone.

Il est tout à fait probable que la firme de Cupertino profite de cet événement consacré aux applications et aux jeux pour annoncer des nouveautés en lien avec ses nouveaux abonnements comme Apple Arcade, Apple TV+ ou encore Apple News+.

Par exemple, d’après certaines rumeurs, Apple travaillerait actuellement sur un nouvel abonnement unique qui inclurait Apple Music, Apple TV+ et Apple News+. Mais bien entendu, pour le moment, cela est à prendre avec les pincettes d’usage.

Sinon, en ce qui concerne le nouvel iPad Pro et l’iPhone SE2, Apple attendrait l’année prochaine pour présenter ces deux nouveaux produits. Le premier pourrait se distinguer grâce à la présence d’un capteur 3D sur le dos, pour la réalité augmentée. Et le second pourrait être un appareil compact avec un design similaire à celui de l’iPhone 8, mais une puce A13 (comme sur l’iPhone 11) sous le capot.