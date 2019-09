Une nouvelle prothèse qui fournit des sensations bien réelles

Dans le domaine de la prothèse et de l’aide aux personnes amputées, les nouvelles technologies permettent des avancées à grande vitesse. Bien sûr, ce n’est jamais suffisant pour ceux qui sont amputés d’un membre, surtout, tant que les prothèses ne sont pas rendues disponibles de façon massive et abordable auprès du grand public. Il y a quelques semaines, une prothèse permettait ainsi de recréer la sensation de toucher. Sans pour autant nous transformer en cyborgs comme en rêve Elon Musk, la science avance. La preuve avec une nouvelle avancée, une prothèse cette fois destinée à la jambe.

La prothèse qui reproduit la sensation de marche

Jusque-là on se concentrait surtout sur les mains. Mais les chercheurs de l’ETH Zurich travaillent eux sur la marche, avec la volonté de restaurer la sensation dans les jambes.

Leur étude qui vient d’être publiée dans la revue Nature Medicine décrit comment leur prothèse avec des capteurs et des électrodes, permet de donner au porteur l’impression du mouvement du genou et un retour au niveau du pied au moment de la marche.

Pour l’instant, le panel d’étude est encore plutôt limité puisque l’expérience n’a été menée qu’avec deux utilisateurs, mais les premiers résultats sont déjà prometteurs.

Ils ont utilisé une prothèse Ossur, qui vient avec un micro-processeur et un capteur au niveau de la jointure du genou. Ils lui ont ajouté une semelle avec sept capteurs au niveau du pied. Les données sont ensuite transmises en temps réel en Bluetooth, à un contrôleur mis au niveau de la cheville qui encode ce feedback sous la forme de signaux nerveux qui sont envoyés dans un implant situé à l’arrière de la cuisse du patient. Le cerveau du porteur interprète ensuite le signal.

Cela permet concrètement de marcher plus vite, d’avoir plus confiance en soi, une démarche plus naturelle et d’être de façon général moins fatigante pour le corps humain.