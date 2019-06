Une startup débourse 30 millions $ pour… un nom de domaine !

Après avoir levé plus de 4 milliards de dollars via une levée de fonds retentissante en crypto-monnaies (ICO), la startup Block.one a déboursé 30 millions de dollars fin mai pour mettre la main sur le nom de domaine Voice.com. La transaction qui a été depuis officialisée via un communiqué de presse d’un régulateur américain (SEC) fait de Voice.com l’un des noms de domaine les plus chers du monde !

Un nouveau concurrent pour Facebook ?

Block.one est la société derrière la plateforme EOS, et elle a l’intention de développer un sérieux rival de Facebook. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle n’a donc pas hésité à verser 30 millions de dollars à la société MicroStrategy (par l’intermédiaire du fournisseur GoDaddy) pour mettre la main sur cet « EMD » (Exact Match Domain).

Marge Breya, directrice marketing chez MicroStrategy s’est félicité de la cession, soulignant le potentiel hors norme d’un nom de domaine comme celui-ci :

« Block.one a pris une décision stratégique éclairée en choisissant Voice.com comme nom de domaine Internet pour sa nouvelle plateforme de médias sociaux. Le mot « voix » est simple et universellement compris. Il est également omniprésent – en tant que terme de recherche […]. Un nom de domaine ultra-premium tel que Voice.com peut aider une entreprise à obtenir immédiatement la reconnaissance de sa marque, à lancer un projet, et à accélérer considérablement la création de valeur »

Le cours de la crypto-monnaie EOS associée à Block.one a enregistré une hausse de 250% depuis le début de l’année (aujourd’hui à 6,78$), pendant que le cours du Bitcoin a grimpé de 230%. EOS est aujourd’hui la sixième capitalisation dans les devises électroniques, avec une valeur de marché de 6,2 milliards de dollars.

Nouvelle bulle des noms de domaine ?

Avec cette transaction record, Voice.com vient se placer directement dans le Top 5 des noms de domaine (officiellement répertoriés) les plus chers du monde. Il s’agit de la transaction la plus importante réalisée depuis 360.com, qui a été vendu pour 17 millions de dollars en 2015.

Dans l’univers des crypto-monnaies, Voice.com se positionne également loin devant d’autres noms de domaines. En 2018, BTC.com était vendu pour un million de dollars, tandis que ETH.com est parti en 2017 pour un montant estimé à 2 millions de dollars.

Quant au nom de domaine Bitcoin.com, il est la propriété du milliardaire Roger Ver, qui le loue sur des périodes pluri-annuelles. En 2014, Blockchain.info signait un contrat avant que OKCoin n’en prenne le relais pendant quelques mois. Suite à un conflit avec Roger Ver, la société a définitivement abandonné son exploitation en 2015. Depuis, la société du milliardaire l’exploite et offre des portefeuilles de stockage de crypto-monnaies, des activités de minage ainsi que des jeux.