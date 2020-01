[Vidéo] Jouer à Google Stadia sur une liseuse électronique ? C’est possible !

Google Stadia aussi sur e-reader !

Vous le savez, cela va faire 2 mois bientôt que Google Stadia est disponible dans sa version Pro, pour tous ceux qui avaient pris le soin de précommander le service. Un Google Stadia qui s’est affiné avec le temps, et qui permet de jouer à une sélection de jeux sur un ordinateur, sur un smartphone, sur la Smart TV du salon… et même sur une liseuse « e-reader » ?

En effet, un étudiant danois, Sebastian Ørsted, a souhaité vivre l’expérience Google Stadia sur sa liseuse Onyx Book Max 3. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’expérience fonctionne bel et bien, et ce dernier a notamment pu jouer à Destiny 2, via les serveurs de Google, sur une liseuse à encore électronique.

Evidemment, il ne s’agit pas ici de n’importe quelle liseuse, puisque la Onyx Book Max 3 est un modèle affiché à 859,99 euros, qui se pare d’un très large écran de 13,3″, sans oublier une interface BOOX V2.2 basée sous Android 9.0. On est bien loin ici de la petite liseuse « classique » que vous avez offert à Noël, parfaite pour lire des livres au format .epub, mais moins à l’aise pour faire tourner un jeu du gabarit de Destiny 2 (ou tout autre jeu d’ailleurs).

La liseuse Onyx Book Max 3 dispose également d’un X-Mode, une fonction destinée à améliorer l’affichage pour le rendu vidéo, ce qui a également permis à Google Stadia de s’afficher (à peu près) correctement à l’écran. Car oui, si la performance est étonnante, l’ensemble n’est clairement pas jouable, et il s’agit avant tout ici d’une expérience, rien de plus.

En ce qui concerne Google Stadia, après un lancement relativement compliqué, et malgré les efforts de Google pour rendre sa plateforme plus attractive, il semblerait que certains abonnés aient déjà décidé d’abandonner la plateforme, comme le laissait suggérer récemment le nombre de joueurs présents sur Destiny 2…