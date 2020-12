Voici combien le smartphone à écran extensible de LG pourrait coûter

L’année prochaine, les smartphones à écran pliable pourraient enfin décoller. Alors que Samsung a déjà plusieurs modèles sur le marché, le géant coréen prévoirait de lancer quatre modèles en 2021. Et parmi ces modèles, il devrait y avoir des versions relativement abordables. Mais en plus de cela, des rumeurs suggèrent que Xiaomi, Google, Oppo et Vivo devraient lancer leurs premiers smartphones pliables au second semestre.

LG, de son côté, ne semble pas intéressé par les smartphones pliables. Cependant, l’entreprise pourrait passer directement aux smartphones à écran enroulables ou extensibles. En effet, lors de la présentation de son LG Wing, le constructeur aurait publié une vidéo suggérant qu’il va lancer un smartphone à écran enroulable.

Par ailleurs, des rumeurs indiquent que le premier smartphone à écran enroulable de LG pourrait être lancé au premier trimestre 2021. Et cette semaine, de nouvelles informations non officielles circulent.

D’après une source relayée par nos confrères de PhoneArena, le smartphone à écran enroulable de LG pourrait coûter 2 359 dollars. Et le lancement serait planifié pour le mois de mars, mais il pourrait être repoussé au mois de juin.

#LG #Rollable possible price:

2359 USD Launch scheduled for March, may be delayed to Junehttps://t.co/WYhMRZAwCu — Tron (@cozyplanes) December 17, 2020

Sinon, en ce qui concerne les caractéristiques, cette source indique que cet écran enroulable pourrait avoir une diagonale de 7,4 pouces. LG aurait prévu trois modes :

Un mode téléphone sur lequel l’écran a une résolution de 2428 × 1080 (20:9)

Un mode vidéo avec une résolution de 2428 × 1366 (16:9)

Un mode productivité avec une résolution de 2428 × 1600 (3:2)

Grâce à l’écran extensible, LG proposerait ainsi des dimensions et des résolutions d’écran différentes en fonction des besoins. Sinon, cet appareil aurait une mémoire RAM de 16 Go un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et une batterie de 4 200 mAh. Mais bien entendu, toutes ces informations ne sont pas officielles. Et la prudence est toujours de mise.

Oppo et TCL ont déjà présenté leurs concepts

On notera que LG n’est pas le seul constructeur intéressé par les écrans enroulables. En début d’année, TCL a montré un concept phone avec un écran enroulable.

Your foldable phone is old news.

TCL is developing smartphones that can be rolled and extended pic.twitter.com/qYXxIPHHwn — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 6, 2020

Et plus récemment, Oppo a aussi présenté un concept avec un écran enroulable lors de l’événement Inno Day 2020.

The #OPPOX2021 rollable OLED screen: ⚙️ Proprietary roll motor powertrain

🛡️ 2-in-1 plate

✨ Warp Track high-strength screen laminate#OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/VXvPgMKuB1 — OPPO (@oppo) November 17, 2020

Mais pour le moment, il ne s’agit que de concepts, permettant aux entreprises de montrer les innovations sur lesquelles elles travaillent, et non d’un produit commercial. Aussi, pour le moment, on ne sait pas quand les premiers smartphones à écran extensible de TCL et d’Oppo arriveront sur le marché.

Sinon, on notera que Samsung Display, qui fournit des écrans pour les smartphones Samsung, et pour d’autres marques, a déjà exprimé son intérêt pour les écrans enroulables.