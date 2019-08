Voici comment Tesla prédit que ses batteries évolueront

Le chercheur en chef chez Tesla a expliqué sur quels axes l’entreprise d’Elon Musk se focalise pour améliorer les batteries des véhicules électriques. Voici ce que seront les batteries de demain.

Comment Tesla compte améliorer ses batteries

La batterie d’un véhicule électrique est un élément particulièrement important. C’est elle qui va déterminer l’autonomie de la voiture. C’est aussi l’un des éléments qui ajoutent le plus de poids. Sa longévité est aussi importante car il s’agit d’une pièce maîtresse d’un véhicule électrique. Son efficacité est également primordiale. Enfin, c’est l’un des éléments les plus chers, qui par conséquent influe énormément sur le prix total de la voiture. La recherche pour améliorer les batteries occupe donc une place importante chez le constructeur Tesla. Voici les grands axes de travail du responsable de la recherche chez Tesla.

C’est le YouTubeur Sean Mitchell qui a interviewé Jeff Dahn. Cet expert dans les batteries au lithium et responsable de la recherche chez Tesla a répondu aux questions du YouTubeur et a évoqué l’évolution à venir de ces éléments très importants des véhicules électriques. La vidéo complète de l’entrevue (en anglais) est disponible ci-dessous.

Le spécialiste des batteries évoque tout d’abord ce qui s’appelle l’efficacité coulombienne, qui correspond en réalité au ratio d’énergie emmagasinée sur l’énergie délivrée. Plus l’efficacité coulombienne est proche de 1 plus la batterie est efficace et moins elle se détériorera. Cette efficacité joue beaucoup sur la durée de vie et une batterie Tesla pour un véhicule électrique, avec un ratio de 0,995, est bien plus efficace que celle d’un smartphone à 0,98. Des additifs, comme par exemple le carbonate de vinylène, permettent aussi d’améliorer l’espérance de vie des batteries.

Vers des batteries moins chères et plus légères

Jeff Dahn travaille aussi à réduire le prix de ces batteries chez Tesla. Le cobalt utilisé traditionnellement est de plus en plus cher et pèse lourd sur le prix final de la batterie. C’est pourquoi Tesla envisage de se passer du cobalt dans les prochaines générations. Une baisse des prix aura aussi bien sûr une répercussion sur le prix au kilomètre d’un véhicule électrique, ce qui pourrait inciter des utilisateurs à passer à l’électrique.

Le responsable de Tesla explique par ailleurs qu’augmenter la taille et l’autonomie des batteries n’est pas une priorité. L’entreprise pense que 400 km d’autonomie est suffisant pour des trajets classiques. La priorité reste donc à réduire le poids de celles-ci. Un intérêt qui prend tout son sens lorsque l’on sait que Tesla a, dans ses cartons, des plans d’avions électriques mais que ceux-ci ne pourront être mis au point que lorsque des batteries efficaces et légères seront disponibles.