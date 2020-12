Voici (déjà) le Galaxy S21+ en chair et en os !

Les journées se suivent et se ressemblent pour Samsung. Pas un jour ne passe sans que des informations sur les Galaxy S21 ne fuitent. Alors que l’on connaît déjà tout de leur fiche technique et que des rendus presse ont déjà été révélés, on découvre aujourd’hui l’un des trois modèles en chair et en os.

Sur le compte Twitter @MauriQHD, trois photographies du Galaxy S21+ ont été partagées. Tout porte à croire qu’il s’agit de photos d’une prise en main du produit dans sa version Phantom Violet.

Qui est ce @MauriQHD ? Un leaker connu et reconnu ? Non. De son propre aveu, cet internaute n’a pas pour habitude de partager des leaks sur son compte Twitter. Son tweet indique :

Je ne partage jamais d’images leakées mais un ami m’a envoyé celles-ci, donc voilà…

S21+ ? i never leak images,

but a friend sent me these, so hey.. pic.twitter.com/npjamUSlTh — Mauri QHD (@MauriQHD) December 29, 2020

Galaxy S21 : trois modèles attendus le 14 janvier 2021

Cette année, Samsung avance donc la présentation de ses nouveaux smartphones haut de gamme. Les Galaxy S21 (ou S30) seront annoncés officiellement le 14 janvier 2021, soit plus d’un mois plus tôt.

Ce changement de calendrier explique sans doute la pluie d’informations révélées au cours des derniers jours. À ce jour, les Galaxy S21 n’ont plus vraiment de surprises en réserve.

En 2021, Samsung lancerait donc toujours trois modèles (S21, S21+ et S21 Ultra) vendus aux mêmes prix que les Galaxy S20. Hormis de nouveaux coloris, le design se rapprocherait de celui des S20 et Note 20 lancés en 2020. Le seul vrai élément distinctif serait le module photo dont les bordures plongeraient sur les tranches du smartphone (voir photo).

Sous le capot, Samsung miserait sur son dernier processeur Exynos 2100 accompagné de 8 ou 12 Go de RAM. Les trois modèles hériteraient d’un écran Dynamic AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Toutefois, seul le Galaxy S21 Ultra afficherait les contenus en QHD+.

Pas de grands bouleversements non plus du côté de la photo. Samsung peaufine un module déjà présent dans les Note 20 et Note 20 Ultra. Le Galaxy S21 Ultra héritera d’un quadruple module, les S21 et S21+ devront se contenter d’un triple module. Ils perdraient l’un des deux téléobjectifs de la version Ultra.

Enfin, le coréen adopterait la politique d’Apple et ne fournirait plus de chargeur de la boîte. Il ne fait aucun doute que Samsung invoquera des raisons écologiques, argument martelé par Apple pour justifier le retrait de cet accessoire.

Xiaomi, lui, a décidé de laisser le choix aux acheteurs du Mi 11, récemment annoncé en Chine.