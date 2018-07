Voici le smartphone haut de gamme de 2018 ayant la meilleure autonomie de batterie

Quels sont les meilleurs smartphones de 2018 en termes d’autonomie de batterie ? Voici le top 6.

Le site américain Digital Trends s’est amusé à comparer l’autonomie des meilleurs smartphones de 2018. Lequel de ces smartphones pourra se vanter d’avoir la meilleure autonomie ? Réponse ci-dessous.

Qui a la plus grosse ?

Qui dit smartphone moderne, dit utilisation intensive et possibilités multiples. Or, sur la tête de chaque smartphone pèse un épée de Damoclès : l’autonomie de la batterie. Toujours plus puissants et omnipotents, les smartphones « flagships » de 2018 ne dérogent pas à la règle. Histoire de mettre tout le monde d’accord, un site américain s’est amusé à soumettre les meilleurs smartphones de 2018 au banc d’essai et de tester leur autonomie.

L’important c’est de participer

Voici les 6 smartphones de 2018 que l’on retrouve sur le banc d’essai :

OnePlus 6 (3,300 mAh)

LG G7 (3,000 mAh)

Galaxy S9 Plus (3,500 mAh)

iPhone X (2,716 mAh)

Google Pixel 2 XL (3,520 mAh)

Huawei P20 Pro (4,000 mAh)

La compétition s’annonce rude pour ces 6 smartphones qui occupent le haut du panier sur le marché de la téléphonie mobile en 2018. Ce sont, en effet, les modèles (très) haut de gamme de chaque marque qui sont présents dans ce protocole de test. Par principe d’équité, tous les smartphones testés ont été réglés sur le même niveau de luminosité et connectés au même réseau Wi-Fi.

Fast & Furious 9

Divisé en plusieurs étapes, le protocole de test à été élaboré en fonction des habitudes attendues d’un utilisateur de smartphone en 2018. Ainsi, la première étape consistait à jouer à un jeu vidéo pendant 30 minutes. Très gourmande en ressources, cette activité a permis de placer le Huawei P20 Pro en pôle position. S’en est suivi une session Instagram d’une bonne heure. Les fonctions GPS (Google Maps) et appareil photo (vidéo en 1080p) ont également été mises à contribution pour des sessions de 30 minutes chacune. À ce stade, chaque smartphone était à plus de 50% de batterie. Le sprint final s’est joué sur un visionnage vidéo de 2 heures sur Youtube, une heure de navigation sur le Web, une heure de « scrolling infini » sur Facebook, et pour finir, 2 heures de d’écoute musicale sur SoundCloud. Éreintant…

C’est pas la taille qui compte ! Quoique…

Le premier smartphone de 2018 à être tombé au champ d’honneur est le LG G7. Juste après lui on retrouve le Google Pixel 2 XL. Ayant tenu près de 9 heures et 5 minutes, ce dernier s’en tire, malgré tout, avec les honneurs. En effet, tous les autres smartphones présents dans ce top 6, à l’exception de l’iPhone X et du Huawei P20 Pro, sont équipés d’une puce SnapDragon 845. Un détail non-négligeable pour le dernier smartphone de Google puisque celui-ci est « seulement » équipé d’un processeur Snapdragon 835. Un désavantage qui confère donc à la concurrence un gain d’efficience énergétique de l’ordre de 30%. À la seconde, troisième et quatrième place on retrouve respectivement le OnePlus 6, le Galaxy S9 Plus et l’iPhone X. La couronne de la meilleure autonomie sur les smartphones de 2018 revient donc au Huawei P20 Pro qui, rappelons le, possède la plus grosse batterie (4000 mAh). Soulignons également la performance acceptable de l’iPhone X qui, malgré une batterie de seulement 2 716 mAh, rate de peu la troisième marche du podium.

Voici le classement du test

1er : Huawei P20 Pro

2ème : OnePlus 6

3ème : Galaxy S9 Plus

4ème : iPhone X

5ème : Google Pixel 2 XL

6ème : LG G7