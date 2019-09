Voici sans doute l’AirBnB le plus étrange au monde

On a l’habitude des affaires toujours plus surprenantes avec la plateforme de location de logements AirBnB. Il y a quelques jours encore, c’est un homme qui pensait louer son AirBnB à un couple et ce sont en fait une cinquantaine de jeux qui ont débarqué. Bilan ? 54 000 euros de dégâts. Une « surprise » qui aurait été impossible à organiser dans le « logement de Desiré Cyprien au Royaume-Uni.

L’AirBnB le moins cher du Royaume-Uni

Cette femme loue tout simplement une expérience unique en son genre et abordable pour tout le monde ou presque. Pourquoi ? Elle loue tout simplement l’arrière de sa voiture Nissan comme logement. On peut y trouver un matelas gonflable, un oreiller et des cintres. Les vitres du véhicule sont teintées et vous pouvez aussi cacher la vue depuis le pare-brises pour préserver votre intimité.

Bonne nouvelle, des toilettes privées sont aussi accessibles à l’extérieur du véhicule. La voiture se trouve en effet, dans le jardin de la jeune femme qui semble avoir de la suite dans les idées.

Single mum puts backseat of car on AirBnB for £8 a night https://t.co/BrpwOmRJjP #News #metro @MetroUK — The Daily Updater (@daily_updater) September 3, 2019

Si dormir dans une voiture ne vous tente pas, elle propose aussi à la location sur AirBnB une toile de tente, un matelas gonflable dans son appartement ou encore une petite caravane. Le mieux dans tout ça ? Elle semble avoir une très large majorité d’opinions positives sur les plateformes. On ignore toutefois quelle est l’opinion de la plateforme sur le sujet, tant ces offres semblent surprenantes. Mais après tout, à Paris, question logement, d’autres propositions n’ont pas grand chose à envier à celles-là…

Et si cette affaire c’est sans doute la goutte de trop pour vous avec AirBnB et consorts, alors il est peut-être temps de supprimer votre compte. Bonne nouvelle, il y a un site qui pourrait vous aider à sauter le pas plus rapidement.