Voiture électrique : les deux erreurs des constructeurs

Le marché encore marginal de la voiture électrique évolue depuis quelques mois extrêmement rapidement. A tel point que l’on peut prédire un paysage totalement différent fin 2020 de celui qui prévaut fin 2019. Les mentalités changent, tant du côté des industriels que des consommateurs, les nouveautés commencent à déferler, toutes plus attrayantes les unes que les autres et les réseaux de charge se développent à marche forcée, même s’il reste encore beaucoup de travail de ce point de vue.

Bref, tout sur le papier laisse croire à un commencement de parfait alignement des planètes pour une vraie éclosion pour le début de la prochaine décennie.

Mais dans la réalité, c’est quelque peu différent. Car il subsiste encore un décalage entre ce que semblent être les attentes des clients potentiels de l’électrique et ce que proposent les constructeurs.

Un positionnement « premium » qui ne pourra pas durer

A l’occasion des derniers lancements ou annonces de nouveautés électriques, j’ai été frappé de voir à quel point le curseur prix avait une tendance à se fixer vers le haut et la perception banalisée que nous finissions par en avoir. Ce fut le cas notamment lors du dévoilement de la Ford Mustang Mach-E à Los Angeles et Oslo. Lorsque Ford nous a transmis les prix de la Mustang Mach-E avant la présentation sur place, entre 48 990 et 69 500 euros selon le modèle et la version, nombre de journalistes présents étaient d’accord pour dire que Ford avait visé juste avec des tarifs « bas » ou en tout cas « raisonnables ».

Or, non, une voiture dont le prix commence à 48 990 euros n’est absolument pas une voiture « pas chère », et encore moins la voiture de monsieur tout le monde. On est même déjà dans les prix du luxe ou en tout cas du premium, incarnés généralement par Audi et consorts.

D’où provient cette distorsion de la perception du prix ? Certes, les voitures électriques subissent un coût fixe important avec les batteries, encore chères, et du coup les constructeurs se positionnent en premier lieu sur le haut de gamme pour tenter de sauvegarder leurs marges. Quand les batteries coûtent entre 10 000 et plus de 20 000 euros, mieux vaut vendre une voiture plus chère, et donc justifier le tarif par des indices visibles identifiés comme haut de gamme. Il y a aussi le coût des plateformes de construction, qu’il va falloir amortir. Mais les voiture électriques sont aussi moins chères à produire, du fait d’une moindre complexité mécanique et d’un nombre de pièces à assembler moins important. Au-delà des chiffres, on peut se demander aussi si les constructeurs ne sont pas encore éblouis (ou traumatisés) par la comète Tesla, qui a mis des paillettes dans leur vie en faisant briller dans leurs yeux l’espoir fou de vendre des voitures entre 50 000 et 100 000 euros au premier venu.

Cela risque de ne pas se passer exactement comme cela. Certes une Tesla Model 3 ou une Mustang Mach-E aux alentours de 50 000 euros peuvent vraiment faire rêver et inciter à faire un peu saigner son porte-monnaie, mais cela ne concernera qu’une partie infime de la population, qui attend toujours une voiture électrique à un prix inférieur à 25 000 euros avec une autonomie réelle de plus de 300 km et quatre grandes et vraies places.

Une course stérile à la surpuissance

Autre erreur des marques qui se lancent sur le marché de l’électrique, la course à la puissance. Probablement encore sous le choc des performances ahurissantes des Tesla Model S et Model 3 dans leur version Performance, la plupart des constructeurs communiquent beaucoup sur les capacités d’accélération de leurs voitures électriques. Soit, cela peut intéresser quelques mordus trop heureux de déposer tranquillement une Ferrari récente au premier feu rouge. Mais certains sont partis dans un délire total en annonçant des voitures qui atteignent les… 2000 chevaux. Avec l’électrique il n’y a plus de limite à la puissance et au couple, mais il demeure une limite physique qui est celle que peuvent encaisser trains roulants et pneumatiques. Une voiture peut faire 1000, 2000 ou 3000 chevaux, non seulement cela n’a aucun sens, mais elle auront à quelques centièmes près la même accélération sur 400 mètres. Et surtout, tout le monde s’en fout. Une Tesla ou une Porsche Taycan de 700 chevaux suffisent largement au bonheur des plus accros aux sensations, mais le consommateur moyen se contentera largement de la moitié, voire moins, sachant que sa voiture thermique actuelle dépasse déjà rarement les 150 chevaux, et préférera de loin qu’on lui parle d’autonomie, de vitesse de charge et de réseau de chargeurs.

Les constructeurs européens semblent sur la bonne voie, notamment Volkswagen avec son ID-3, mais ils devront surveiller leurs arrières car les chinois ont déjà un savoir-faire en matière de voiture électrique, et l’arrivée possible de Xiaomi sur ce marché devrait les motiver à accélérer.