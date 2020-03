Volkswagen va élargir sa gamme électrique avec une ID.1 à moins de 20 000 euros

Après le très haut de gamme électrique du groupe VW représenté par l’Audi e-tron et surtout la Porsche Taycan, la marque Volkswagen continue à travailler intensivement sur le déploiement de sa propre ligne ID.x qui portera les couleurs de la transition énergétique du groupe à l’horizon 2025.

On sait désormais que le premier modèle VW ID.3 devrait sortir avant l’été prochain, et que cette voiture compacte au format situé entre la Polo et la Golf sera la première offensive réelle de Volkswagen dans l’électrique de nouvelle génération. La VW ID.4, un SUV électrique jouant dans la catégorie de la Tesla Model Y et de la Ford Mustang Mach-E devrait suivre également courant 2020.

Mais, comme en s’en doute, le constructeur allemand n’en restera pas là, et il prépare déjà d’autres véhicules qui viendront compléter sa gamme électrique. La suivante devrait donc être la VW ID.1, une petite auto électrique d’entrée de gamme dont le format très compact lui vaudrait de s’inscrire en remplacement de l’actuelle e-Up, dans un format encore plus mini.

Une gamme de 7 Volkswagen électriques d’ici 2025

C’est Ralf Brandstätter, directeur des opérations de Volkswagen, qui indique au magazine CAR que l’ID.1 est en cours de développement. Elle deviendrait le plus petit véhicule de marque ID dans la gamme Volkswagen, qui comptera à terme environ sept modèles électriques. Une offensive qui sera aussi d’ordre tarifaire puisque la petite VW électrique pourrait être disponible à un tarif situé en-deça des 20 000 euros.

Pour développer cette nouvelle auto, VW s’en remettra à sa plateforme MEB commune à tout le groupe afin de réaliser des économies d’échelle et surtout de sortir de cette logique intermédiaire industrielle qui a consisté jusqu’à présent à construire des voitures électriques sur des plateformes thermiques, dont elles n’étaient que des dérivés, à l’image de l’e-Golf.

L’ID.1 devrait être disponible avec deux choix différents de batteries, soit probablement 24kWh et 36kWh, la version la moins puissante permettant de proposer une voiture à un tarif très abordable. Rappelons que Volkswagen a pour ambition de vendre un million de véhicules électriques par an d’ici 2023. Cela suppose de disposer d’une large gamme, et donc de proposer des voitures électriques dans tous les segments, y compris les plus petites et les moins chères.

Note au lecteur : l’illustration en tête de cet article est un rendu Photoshop purement imaginaire réalisé par le graphiste de CAR Magazine. Il ne représente pas la réalité de l’ID.1 dont aucune image réelle n’a encore été publiée (ni fuitée). Nous sommes obligés d’apporter cette précision car malheureusement nos confrères de la presse auto spécialisée ont cette très vieille habitude de créer des rendus 3D en les faisant parfois passer pour des images officielles ou des spyshots.