Vous désirez une voiture électrique ? Voici une Mustang sur base de Tesla Model S

Au mois d’avril dernier, la législation française venait introduire une nouvelle possibilité pour les passionnés de voitures de collection : le « retrofit ». Pour donner une seconde vie aux véhicules anciens, pourquoi ne pas les reconvertir en électrique ? Désormais, les professionnels habilités ont l’autorisation d’homologation et de plus en plus de modèles délaissent leur moteur thermique.

À l’international, la créativité pousse aussi les limites de certains passionnés à « croiser » des modèles, à l’instar de la Motor R67, présentée la semaine dernière sur la toile. Mise au point par une entreprise russe du nom d’Aviar, elle a fait tourner les têtes pour son apparence à la croisée entre une Model S de Tesla et une Ford Mustang, dans sa version 1967.

Certains aimeront quand d’autres détesteront (on attend vos avis en commentaire), mais la voiture a le mérite d’être présentée pour son originalité : sous une carrosserie de Ford Mustang, se cachent en réalité le châssis et les composants technologiques d’une Model S. Il n’y a qu’à voir pour la recharge : le fondateur d’Aviar, Aleksey Rachev, affirme qu’elle sera compatible avec les Supercharger.

Une carrosserie de Mustang, pour un habitacle de Model S

Sous le plancher de cette voiture insolite se placent les batteries de Tesla, proposant 100 kWh de capacité, de quoi proposer un 0 à 100 km/h en un tout petit peu plus de 2,2 secondes. Loin des 8 secondes d’une Mustang classique, avec son V8 de 271 chevaux.

Mais bien sûr il faudra faire des compromis : le mythique ronronnement du moteur thermique n’est plus présent, et à l’intérieur, rien ne respire les années 60. Aviar a fait le choix d’un habitacle misant au contraire sur le neuf, et malgré un dessin au clin d’œil de la Mustang, ici tout rappelle une Model S classique et son écran de 17 pouces.

Alors on achète ou pas ? Pour le moment, la question ne se pose pas. Malgré le projet qui semble être pris très au sérieux par son patron, Aviar n’a pas encore indiqué de date de commercialisation et de prix.