Vous ne reconnaissez plus Gmail ? C’est normal, son logo a changé

Google vient de mettre à jour Gmail et transforme son application avec un tout nouveau logo. Il est totalement différent de ce que l’on avait connu dans l’histoire du service de messagerie électronique, né en 2004.

Si vous ne reconnaissez plus Gmail, c’est tout à fait normal. Son logo affiche toujours les couleurs et un style fidèle aux applications de Google, mais pour la première fois, l’enveloppe symbolisant les courriers disparaît. Les mails de Google n’avaient jamais autant été électroniques…

Gmail change de logo, le voici

Ces dernières années, Gmail s’est constitué tout un panel d’outils développés par Google pour toujours plus simplifier la vie à ses utilisateurs. Il y a eu l’arrivée de petits programmes d’intelligence artificielle pour aider dans la correction et la proposition de phrases à ajouter dans nos mails, mais aussi l’élaboration de différents outils sous Google Docs pour ne plus passer par un service de messagerie lors de travaux en collaboration.

Gmail affiche donc désormais un simple « M », aux couleurs de Google, qui prendra surtout le sens de « messagerie ». Les mails, via l’application, cohabitent d’ailleurs avec Google Meet, le service d’appel en visio-conférence de Google.

Enfin, Google a aussi profité de ces changements pour modifier le nom de sa suite d’outils et de programme, auparavant nommée G Suite. Désormais, toute cette suite de logiciels sera comprise dans Google Workspace. Une manière de concurrencer Microsoft Outlook et restructurer son trio d’applications : Gmail, Chat et Docs, pour proposer une offre claire dans le travail en remote, et sur internet.