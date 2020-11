Vous pourrez lancer des applications iOS sur les nouveaux Macs

2020 est une année importable pour Apple. Sur les smartphones, la firme de Cupertino a annoncé ses premiers iPhone 5G au mois d’octobre. Et lors d’un autre keynote ce 10 novembre, la firme a dévoilé ses premiers ordinateurs utilisant des processeurs Apple Silicon à la place des processeurs Intel.

Le premier processeur d’Apple pour les Macs est la puce M1. Et celle-ci va équiper un nouveau MacBook Air, un nouveau MacBook Pro et un nouveau Mac mini qui seront disponibles dans quelques jours.

Des ordinateurs qui pourront lancer des applications iOS

La puce M1 permet à Apple de proposer des machines ultra performantes et très économes en énergie, ce qui est un énorme plus pour l’autonomie. Mais en plus de ce gain de performance, le processeur Apple Silicon permet également aux ordinateurs d’Apple d’utiliser la même architecture que les iPhone et les iPad.

Et de ce fait, les nouveaux Macs pourront lancer des applications conçues pour l’iPhone ou bien l’iPad. Grâce à cette nouveauté, le nombre d’applications disponibles sur les ordinateurs d’Apple devrait augmenter considérablement.

Néanmoins, pour l’heure, on n’est pas sûr que toutes les applications iOS seront accessibles sur les nouveaux Macs d’Apple. En effet, comme l’a rapporté le site 9to5Mac dans un article publié cette semaine, Apple semble permettre aux développeurs de refuser que leurs apps mobiles soient accessibles sur les ordinateurs.

Et d’après le site d’information, certains grands développeurs, dont Facebook et Google, semblent pour le moment faire l’impasse sur cette possibilité offerte par Apple. Mais bien entendu, il est également possible qu’il s’agisse d’une situation provisoire. On aura probablement une meilleure idée du catalogue d’applications disponibles pour les nouveaux ordinateurs d’Apple lorsque ceux-ci seront sur le marché.

Vous devriez être en mesure de lancer toutes les apps MacOS dont vous avez besoin

Sinon, il est important de noter qu’Apple facilite la transition entre les deux types de Macs (ceux utilisant la puce M1 et ceux utilisant des processeurs Intel). La firme de Cupertino propose un nouveau format d’apps, appelé « application universelle » qui est compatible avec les deux types de processeurs.

Néanmoins, si une ancienne application conçue pour les processeurs Intel et dont vous avez besoin n’est pas encore disponible en « application universelle », vous pourrez tout de même lancer celle-ci sur un ordinateur avec un processeur Apple Silicon grâce à la technologie d’émulation de Rosetta 2.